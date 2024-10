Galaxy Z Fold 6 Special Edition na oficiálních renderech. Změní se fotoaparát i kovový rámeček

Informátor @evleaks zveřejnil první tiskové snímky smartphonu Galaxy Z Fold 6 Special Edition

Odhalují vroubkované boky a nový tvar fotomodulu

Galaxy Z Fold 6 Special Edition se bude pyšnit tenčím tělem a většími displeji

Samsung by ještě do konce letošního roku měl představit prémiový ohebný smartphone vycházející z aktuálního modelu Galaxy Z Fold 6. Oproti němu by měla chystaná novinka podstoupit několik designových změn, které telefon více přiblíží čínské konkurenci – za ní totiž začaly skládačky od Samsungu v posledních letech lehce zaostávat. Chystaný Galaxy Z Fold 6 Special Edition se má pyšnit tenčím tělem a většími displeji. Informátor Evan Blass, známý jako @evleaks, ukázal dvojici oficiálních renderů znázorňujících některé designové detaily.

Galaxy Z Fold 6 Special Edition: hranatější fotoaparát a vroubkované boky

Oproti standardnímu „Foldu“ má mít chystaná speciální edice o trochu jiné proporce. Půdorysné rozměry kvůli větším displejům narostou, naopak v pase dojde k vítanému ztenčení – v zavřeném stavu má mít telefon 10,6 mm, v otevřeném pouze 4,9 mm. Nejsou to sice rekordní hodnoty, je to ale znatelný krok kupředu.

Jak ukazuje první obrázek od @evleaks, boky telefonu se dočkají odlišného provedení. Skleněné plochy vpředu a vzadu budou svírat kovový rámeček s viditelným vroubkováním a trojicí tlačítek – dvě pro změnu hlasitosti, jedno pro zamykání a odemykání telefonu s integrovanou čtečkou otisků prstů. Rámeček na obrázku má růžovo-zlaté zabarvení, očekáváme však více dostupných barevných variant.

Samsung pozmění i modul fotoaparátu na zadní straně. Stále bude obsahovat trojici vystouplých čoček, tentokráte je ale bude sdružovat výrazně hranatější modul, opět s kovovým ohraničením. Hlavní fotoaparát se údajně bude pyšnit vysokým rozlišením 200 megapixelů.

Galaxy Z Fold 6 Special Edition dostane do výbavy dvojici displejů. Ten vnější má disponovat úhlopříčkou 6,5″, vnitřní pak bude mít v diagonále rovných 8″. Podle informátora Ice Universe se Samsungu konečně podaří vyřešit problém s viditelnou rýhou v oblasti přehybu – u chystané novinky má být podstatně menší než u minulých generací.

Samsung Galaxy Z Fold6 special edition

This time, they have done a good job in crease control, better than ever. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 12, 2024

Galaxy Z Fold 6 Special Edition by měl spatřit světlo světa 18. října, do prodeje by se měl dostat 25. října. S telefonem se údajně počítá na jihokorejském a čínském trhu, v druhém případě by se měl prodávat pod názvem Samsung W25.