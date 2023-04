Galaxy S23 Ultra čeká aktualizace, opraví nepříjemnou chybu fotoaparátu

Samsung Galaxy S23 Ultra je jedním z nejlepších telefonů na trhu, což platí také o jeho fotoaparátech, které jen obtížně hledají konkurenci. Není ale všechno zlato, co se třpytí – i špičkové smartphony totiž mají mouchy, které musí jejich výrobce dodatečně korigovat pomocí softwarových aktualizací, přičemž S23 Ultra není výjimkou. Tentokrát v Jižní Koreji pracují na opravě chyby, která celé řadě uživatelů znemožňovala používat klíčovou funkci.

Podle známého leakera Ice Universe totiž celá řada majitelů tohoto prémiového zařízení hlásí potíže s HDR. Konkrétně někteří uživatelé mají na svých snímcích po vyfocení snímku s aktivním vysokým dynamickým rozsahem takzvanou svatozář, kdy se kolem fotografovaného objektu objeví tenký proužek světla. Kvůli tomu vypadá výsledná fotografie lehce komicky a nepřirozeně, což se liší od toho, co by mělo HDR fotkám dodat.

Exclusive: Good news, Samsung S23 Ultra will address HDR abnormal contour issues in the next firmware update. pic.twitter.com/EhQs4biFXM

— Ice universe (@UniverseIce) April 14, 2023