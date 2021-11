Galaxy S22 Ultra odhaluje svoji fotovýbavu. Dočkáme se 200Mpx kamery?

Samsung už zřejmě v letošním roce vystřílel veškeré náboje, ovšem hned na začátku příštího roku odhalí novou vlajkovou řadu pro příští sezonu. Vrcholovým modelem se stane Galaxy S22 Ultra, který zaujme zejména milovníky smartphonů Galaxy Note, neboť přijde s integrovanou šachtou pro stylus S Pen. Zaujme ale i další výbavou.

Nástupce letošního Galaxy S21 Ultra by si měl ponechat stejný počet fotoaparátů, i jejich účel. Podle obvykle přesného informátora Ice Universe dostane chystaný telefon následující sestavu:

Spekulovalo se, zda Samsung u svého příštího top modelu použije 200Mpx snímač, avšak podle Ice Universe jej korejský gigant plánuje využít až v roce 2023. Prvenství by si v této oblasti uzme Motorola, v druhé polovině bychom měli 200Mpx fotoaparát vidět na smartphonu značky Xiaomi.

200MP camera will be adopted by Moto first, then by Xiaomi in the second half of next year, and by 2023, Samsung will adopt 200MP.

