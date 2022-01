Galaxy S22 Ultra bez Exynosu? Samsung údajně na celém světě nasadí Snapdragon 8 Gen 1

Kolem chystaných smartphonů Samsung Galaxy S22 je tento týden dost živo, a to se jejich premiéra odehraje až příští měsíc. Spekulace se točí zejména kolem čipsetu Exynos 2200, který měl být původně představen tento týden, nakonec však Samsung premiéru odložil. Nyní o něm přicházejí další překvapivé informace.

Samsung do svých smartphonů již několik let nasazuje dva druhy čipsetů – v USA používá čipy od Qualcommu, v Evropě, Asii a Latinské Americe zase do telefonů instaluje vlastní čipy Exynos. Ty však v poslední době na Qualcomm ztrácejí jak ve výkonu, tak v efektivitě, proto vznikají různé petice za používání čipů od Qualcommu na všech trzích. A jak to vypadá, Samsung zřejmě v letošním roce svým fanouškům částečně vyhoví.

⭕️Officially good news for Samsung fans

Satisfying and satisfying users and after a state of anger on Exynos and the #Exynos2200 copies were canceled

for phone#Snapdragon8Gen1 for Galaxy S22 Ultra will come in all countries of the world💪💪

But it will be announced in the future pic.twitter.com/FPUaBGSHHs

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 13, 2022