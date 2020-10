Galaxy S21 nedostane očekávanou funkci. Samsung si ji schovává pro třetího Folda

I když se očekávalo, že jako první přijde s poddisplejovou selfie kamerkou Samsung, nakonec si prvenství uzmula společnost ZTE se smartphonem Axon 20. Korejský gigant nepochybně na této technologii pracuje, patrně mu však vývoj trvá déle, než očekával.

Galaxy S21 selfie kamerku pod displejem nedostane

Samsung prý chtěl původně nasadit poddisplejovou selfie kamerku už do ohebného smartphonu Galaxy Z Fold 2, nakonec však došlo k posunu termínu. Samsung prý nebyl spokojen s výsledky stávající generace a začal pracovat na lepší technologii, která nezpůsobuje tak velkou degradaci obrazu. Podle reportu TheElec ovšem nebude tato technologie připravena ani do jarní modelové řady Galaxy S21 (S30), ale setkáme se s ní až v příštím ohebném modelu Galaxy Z Fold 3. Ten by měl přijít někdy v druhé polovině příštího roku.

Pravděpodobně ještě předtím lze počítat s uvedením smartphonů s poddisplejovou selfie kamerkou od čínských firem; téměř s jistotou můžeme očekávat nasazení této technologie u značek Xiaomi a Oppo.