Galaxy S20 Ultra nebude mít žádné kompromisy: 16 GB RAM, 108Mpx fotoaparát a až 100× zoom

Příští měsíc Samsung představí vlajkovou modelovou řadu smartphonů Galaxy S20, kterou budou tvořit tři modely – Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra. První dva modely se mohou těšit na evoluci loňského 12Mpx fotoaparátu s většími Pixely, který půjde do boje s přibližovací 64Mpx kamerkou a 12Mpx širokoúhlým fotoaparátem verze S20+ se navíc dočká ToF senzoru.

Jiná písnička se bude hrát u modelu S20 Ultra, který zaujme 108Mpx hlavním snímačem. Tím však fotografické schopnosti tohoto telefonu končit nebudou.

Galaxy S20 Ultra bude disponovat „zoomovací“ kamerou, která má podle nejnovějšího úniku nabídnout až 100× hybridní přiblížení. Podle informátora Maxe Weinbacha bude postavená na 48Mpx snímači, který díky periskopické konstrukci fotomodulu nabídne 10× optické přiblížení, o zbytek se postarají kouzla softwaru a umělé inteligence. Galaxy S20 Ultra také dostane 12Mpx širokoúhlou kamerkou a hloubkový ToF senzor.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020