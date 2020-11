Galaxy Note 21 bude! Zřejmě bude posledním členem legendární rodiny

Smartphony řady Samsung Galaxy Note mají své fanoušky, avšak jejich zástup zjevně není dostatečně velký, aby se korejskému výrobci vyplatilo udržovat tuto rodinu zařízení naživu. Z tohoto důvodu chystá na příští rok velké změny – pero S Pen bude přikládat k vybraným smartphonům řady Galaxy S a Z Fold a legendární Galaxy Note postupně zmizí ze světa. Příští rok se tak ale zřejmě nestane.

Podle korejského serveru ETNews by Samsung chystá pro příští rok ještě jeden smartphone z modelové řady Galaxy Note. Pravděpodobně se nejedná o spekulovaný odlehčený Note 20 Fan Edition, ale o plnohodnotného nástupce letošní řady. Představen by měl být v druhé polovině roku společně s Galaxy Z Fold 3, který se stane vůbec prvním ohebným smartphonem s podporou stylusu.

CONFIRMED

S21U S-Pen support + digitizer has started production

Due to S21U being released in the first half of 2021, Note will be released in only one (1) model

Samsung is planning to reduce the market share of the Note, while increasing the foldable's.https://t.co/la1kFEuGcn

— cozyplanes (@cozyplanes) November 29, 2020