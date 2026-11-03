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Galaxy Fit 4 na prvních obrázcích. Populární náramek dostane větší displej

Jakub Karásek
Jakub Karásek 3. 11. 9:00
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Fitness náramek Samsung Galaxy Fit 3
  • Samsung připravuje čtvrtou generaci svého fitness náramku Galaxy Fit
  • Podle obrázků bude vypadat podobně jako stávající model s mírně větším displejem
  • Premiéra by se mohla odehrát ještě letos

Samsung každý rok představuje novou generaci chytrých hodinek Galaxy Watch, avšak náramky Galaxy Fit obměňuje s další periodou. Poslední generace Galaxy Fit 3 spatřila svět 22. února roku 2024, takže zanedlouho oslaví třetí narozeniny. Je ale dost možné, že ještě do konce roku Korejci představí čtvrtou generaci – minulý týden se na internetu objevily tiskové snímky, nyní se dozvídáme nové informace o výbavě a funkcích.

Galaxy Fit 4: větší displej, modernější konektivita

Náramek Galaxy Fit 4 bude vypadat prakticky stejně jako jeho předchůdce – bude jej tvořit kovový modul s obdélníkovým displejem, ke kterému se budou připojovat vyměnitelné řemínky.

Galaxy Fit 4

Oproti minulé generaci se pravděpodobně dočkáme decentně většího displeje, rozborka AKP aplikace Galaxy Fit4 Manager odhalila rozlišení displeje 258 × 428 pixelů, na výšku tak zobrazovač dostane o 26 pixelů více. Vyšší obrazovka nabídne větší prostor pro zobrazování informací, vejde se na ni až 12 dlaždic najednou.

Rozborka APK odhalila i barvy ciferníků, které by měly korespondovat s barvami pouzder náramku. Očekávat bychom tak měli černou, stříbrnou a světle zelenou variantu.

Náramek samotný by měl obsloužit podobné funkce, jako má stávající generace, těšit se tak můžeme na sledování sportovních aktivit, zdraví a spánku. V posledním případě bude možné z doprovodné aplikace vytáhnout data o jednotlivých fázích spánku a spánkovém skóre, po 7 dnech nošení hodinek se „probudí“ i kouč, který poskytne rady, jak spánek ještě zlepšit.

Galaxy Fit 4 by si měl polepšit v bezdrátové konektivitě, Samsung podle certifikace FCC použije modernější standard Bluetooth 5.4 s podporou BLE.

Funkce Galaxy Fit 4

Galaxy Fit 4 bude vzhledem k čím dál častějším únikům představen ještě letos, Samsung jej bude pravděpodobně propagovat jako dostupný Vánoční dárek. Cena by se podle předchozích spekulací měla vejít do 100 dolarů (asi 2 500 korun s DPH).

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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