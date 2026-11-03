Galaxy Fit 4 na prvních obrázcích. Populární náramek dostane větší displej

- Samsung připravuje čtvrtou generaci svého fitness náramku Galaxy Fit
- Podle obrázků bude vypadat podobně jako stávající model s mírně větším displejem
- Premiéra by se mohla odehrát ještě letos
Samsung každý rok představuje novou generaci chytrých hodinek Galaxy Watch, avšak náramky Galaxy Fit obměňuje s další periodou. Poslední generace Galaxy Fit 3 spatřila svět 22. února roku 2024, takže zanedlouho oslaví třetí narozeniny. Je ale dost možné, že ještě do konce roku Korejci představí čtvrtou generaci – minulý týden se na internetu objevily tiskové snímky, nyní se dozvídáme nové informace o výbavě a funkcích.
Galaxy Fit 4: větší displej, modernější konektivita
Náramek Galaxy Fit 4 bude vypadat prakticky stejně jako jeho předchůdce – bude jej tvořit kovový modul s obdélníkovým displejem, ke kterému se budou připojovat vyměnitelné řemínky.
Oproti minulé generaci se pravděpodobně dočkáme decentně většího displeje, rozborka AKP aplikace Galaxy Fit4 Manager odhalila rozlišení displeje 258 × 428 pixelů, na výšku tak zobrazovač dostane o 26 pixelů více. Vyšší obrazovka nabídne větší prostor pro zobrazování informací, vejde se na ni až 12 dlaždic najednou.
Rozborka APK odhalila i barvy ciferníků, které by měly korespondovat s barvami pouzder náramku. Očekávat bychom tak měli černou, stříbrnou a světle zelenou variantu.
Náramek samotný by měl obsloužit podobné funkce, jako má stávající generace, těšit se tak můžeme na sledování sportovních aktivit, zdraví a spánku. V posledním případě bude možné z doprovodné aplikace vytáhnout data o jednotlivých fázích spánku a spánkovém skóre, po 7 dnech nošení hodinek se „probudí“ i kouč, který poskytne rady, jak spánek ještě zlepšit.
Galaxy Fit 4 by si měl polepšit v bezdrátové konektivitě, Samsung podle certifikace FCC použije modernější standard Bluetooth 5.4 s podporou BLE.
Galaxy Fit 4 bude vzhledem k čím dál častějším únikům představen ještě letos, Samsung jej bude pravděpodobně propagovat jako dostupný Vánoční dárek. Cena by se podle předchozích spekulací měla vejít do 100 dolarů (asi 2 500 korun s DPH).