Futuristický Cybercab dorazí do Prahy! Kdy si ho můžete prohlédnout?

- Autonomní taxi Tesla Cybercab se vydává na turné po Evropě
- Nezapomene se zastavit také v Česku
- Prohlédnout si ho budete moci v Tesla Center Prague v Průhonicích
Autonomní taxi se v letošním roce dočkalo významného milníku – celkem 18 zemí Evropské unie, včetně Francie, Německa, Itálie a také Česka, podepsalo společné prohlášení o koordinaci přeshraničního testování autonomních vozidel, přičemž tuto deklaraci podepsali ministři dopravy jednotlivých zemí a také Apostolos Tzitzikostas, komisař EU pro udržitelnou dopravu a cestovní ruch. To jinými slovy otevírá dveře testování robotických taxi na českých silnicích. Mezi nejslavnější autonomní vozidla patří v tomto ohledu Cybercab od Tesly, který se už před dvěma lety na turné po Evropě vydal, avšak na své cestě Česko vynechal.
Prohlédněte si Cybercab na vlastní oči
Tentokrát je situace jiná a futuristický Cybercab se podívá také do Česka, konkrétně do hlavního města Prahy. „Cybercab je na turné po Evropě a dalším městem na řadě je Praha. Přidejte se k nám a podívejte se na vlastní oči na budoucnost autonomie. Prohlédněte si Cybercab zblízka, vyfoťte si ho a prozkoumejte design, který představil budoucnost autonomní dopravy. Přijďte a buďte mezi prvními, kdo ho uvidí ve vašem městě,“ píše Tesla na svých oficiálních stránkách.
Nutno podotknout, že se dočkáme již brzy – konkrétně by Cybercab měl do Tesla Center Prague v Průhonicích dorazit ve dnech 27. a 28. listopadu letošního roku, přičemž vystaven bude vždy v čase mezi 10:00 a 18:00. Mírným zklamáním je skutečnost, že Cybercab nejspíše neuvidíme v pohybu a nebudeme se jím moci projet. Pozitivní je ale fakt, že Tesla tentokrát Česko v rámci svého turné nevynechá.
Tesla Cybercab je robotické taxi bez volantu i pedálů, vejdou se do něj dva cestující a dle Elona Muska by vůz měl být 10–20× bezpečnější než běžné vozy řízené lidmi. Tesla si pro české řidiče nedávno připravila i jednu velmi pozitivní novinku – automobilka může v Česku začít zpřístupňovat svou dosud nejpokročilejší sadu asistenčních funkcí nazvanou Plně samostatné řízení (s dohledem), v angličtině FSD Supervised, přičemž první řidiči už s pomocí této technologie brázdí tuzemské silnice.