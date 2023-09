Francie chce zakázat prodej iPhonu 12, je prý nebezpečný

Apple musí hasit problém ve Francii, tamnímu úřadu se nelíbí množství radiace u tohoto telefonu

Francouzský ministr vyhrožuje, že nechá telefon stáhnout z trhu, a s ním i novější modely

Výrobce kontruje tím, že podle dostupných studií je hodnota SAR u iPhonu 12 v pořádku

Centrála Applu v kalifornském Cupertinu je možná v náladě oslavovat, včerejší akce iPhone Keynote byla opět plná slibných inovací. Jenomže na druhé straně světa, v Evropě, se proti iPhonům protestuje. Ve Francii může velmi pravděpodobně dojít ke stažení iPhonu 12 z prodeje.

Francie hrozí zákazem iPhonu 12

Francouzská národní agentura pro frekvence (ANFR) vydala v úterý varování, podle kterého iPhone z roku 2020 emituje příliš velké množství elektromagnetických vln, překračuje stanovené limity SAR, až může být pro své uživatele a jejich okolí nebezpečný. ANFR navrhuje stažení produktu z trhu.

Deník Le Parisien následně ocitoval ministra pro digitální záležitosti a telekomunikace Jean-Noëla Barrota, který dal společnosti Apple ultimátum. Buď situaci do dvou týdnů vyřeší, údajně by to mělo jít formou softwarové aktualizace, anebo dojde k okamžitému stažení všech dostupných kusů iPhonu 12 z trhu.

Barrot ještě hrozí Applu, že zákaz prodeje by v případě neuposlechnutí výzvy mohl být aplikován na všechny modelové řady iPhonu. Ohrozilo by to tedy i start prodeje nových iPhonů 15, který je naplánován na příští pátek 22. září. Podle ministra nelze vyloučit ani to, že se případný zákaz rozšíří do dalších zemí Evropské unie (EU).

Apple: Vše je v pořádku

Britská stanice BBC oslovila Apple s prosbou o komentář. Ten dle všeho výsledky měření ANFR zpochybňuje, namísto toho nabídl vlastní laboratorní výsledky, ale také nezávislé výsledky třetích stran, které nebezpečí dementují. iPhone 12 navíc podle Applu splňuje radiační podmínky na celém světě již od svého uvedení v září 2020.

Americký Apple již ve Francii oficiálně iPhone 12 neprodává, ze svého e-shopu jej odebral právě včera po představení iPhonu 15. Kromě iPhonu 12 již není možné sehnat oficiálně ani iPhone 13 mini. Stejná situace panuje například v České republice, tyto výběhové iPhony však stále poměrně hojně nabízejí prodejci elektroniky.