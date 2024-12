Fotomobil roku 2025? Vivo X200 Ultra odkrývá svoji fotovýbavu

Víme, jaké fotoaparáty dostane chystaný smartphone Vivo X200 Ultra

Hlavní a širokoúhlý fotoaparát mají sdílet společný snímač

Chybět nebude ani 200Mpx teleobjektiv

Letos v říjnu představila společnost Vivo novou řadu vlajkových smartphonů X200. Tvoří ji tři modely – základní Vivo X200, vybavenější Vivo X200 Pro a kompaktní Vivo X200 Pro Mini, ovšem tento výčet pravděpodobně ještě není konečný. Proslýchá se, že v příštím roce ještě dorazí prémiový model Vivo X200 Ultra, který bude excelovat zejména v oblasti mobilní fotografie.

Vivo X200 Ultra: tři špičkové fotoaparáty

Vivo X200 Ultra se stane přímým nástupcem letošního modelu X100 Ultra. Čínský výrobce do tohoto telefonu „nacpal“ to nejlepší, co bylo na trhu k mání – vlajkový čipset Snapdragon 8 Gen 3, až 16 GB RAM, 1TB úložiště, jemný 6,78″ OLED displej a 5500mAh baterii s rychlým 80W nabíjením. Prim u tohoto modelu ale hrály fotoaparáty, zejména 200Mpx periskopická kamerka s 3,7× optickým přiblížením.

Nástupnický model Vivo X200 Ultra rovněž nebude dělat v oblasti fotoaparátu žádné kompromisy, dojít by však mělo na několik dílčích změn. Podle informátora Digital Chat Station bychom na zádech telefonu měli najít následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní (1/1,28″ čip Sony LYT 818) s optickou stabilizací

50Mpx širokoúhlý (taktéž 1/1,28″ čip Sony LYT 818)

200Mpx periskopický teleobjektiv založený na čipu od Samsungu

Asi největší změna se odehraje v oblasti hlavního fotoaparátu. Zatímco u letošního modelu Vivo použilo 1″ snímač, jeho nástupce má paradoxně dostat menší senzor. Čip Sony LYT 818 má být údajně lepší volbou, neboť perfektně zvládá redukovat šum ve scénách se zhoršeným osvětlením. Oproti minulé generaci má navíc u hlavního fotoaparátu dojít ke zvětšení ohniskové vzdálenosti z 23 mm na 35 mm, takže pořízené snímky budou více přiblížené.

Stejný senzor má být použitý i u širokoúhlé kamerky, která by tak mohla patřit k těm vůbec nejlepším na trhu. U upgradu 200Mpx teleobjektivu se zatím nehovoří. Všechny tři fotoaparáty mají podle Digital Chat Station zvládat natáčení 4K videa při 120 snímcích za sekundu, navíc by mělo dojít ke zefektivnění přepínání snímačů ve fotoaplikaci. Přestože Vivo X200 Ultra bude pravděpodobně pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, o zpracovávání obrazu ze snímačů se má starat obrazový procesor vlastního návrhu.

Vivo X100 Ultra spatřil světlo světa letos v květnu, tudíž je možné, že jeho nástupce dorazí v podobném časovém okně. Bohužel i v jeho případě se hovoří o tom, že si jej Vivo schová pouze pro čínský trh.