Fotíme s ohebným telefonem: velký test fotoaparátu Huawei Mate Xs

Když se začaly objevovat zvěsti o tom, že na trh přijdou telefony s ohebným displejem, které složíte a dáte do kapsy, byl jsem jako nadšenec do technologií ohromen. Zhruba půl roku zpátky jsem poprvé v ruce držel ohebný telefon – Samsung Galaxy Fold. A najednou všechno to nadšení nepatrně utichlo.

Po pár hodinách testování jsem si uvědomil, že je to neskutečně vyspělá technologie, která ale zatím nemá smysluplné využití. Je to velké, těžké, bojíte se ohnout kloub, protože jde ztuha a kvůli vysoké ceně se vlastně bojíte udělat cokoliv. Na druhou stranu – náš šéfredaktor Jirka Hrma by mi v tomhle oponoval, sám totiž Folda používá jako primární zařízení a je s ním nadmíru spokojený… pak mi ale na test přišel Huawei Mate Xs a já se dobu ohebnou snažil pochopit ještě jednou.

Jenže ani zástupce ohebných telefonů od Huawei mě úplně nepřesvědčil a téměř neustále jsme se bál, jestli se dožije konce testování. Jeho konstrukce je totiž úplně jiná než modely od Samsungu a ohebný displej vždy bude vystaven všem nástrahám okolí. Na to je potřeba myslet a displej chránit jako oko v hlavě.

Huawei jde svojí vlastní cestou a na první pohled vypadá displej kolem celého těla telefonu jako z jiného světa. Mate Xs má na své zadní/někdy přední straně soustavu fotoaparátů, která je ve většině případů velmi schopná. Design i konstrukce Huawei Mate Xs je navíc natolik unikátní, že s ním jednoznačně budete budit dojem ve vašem okolí. Telefon navíc působí neskutečně futuristickým dojmem.

Zlevnil téměř o 13 tisíc

Ještě před několika týdny byl Huawei Mate Xs vůbec nejdražším smartphonem v Česku – jeho cena startovala na 59 990 Kč. Nyní ale zlevnil na 47 399 Kč, což už je za takto unikátní telefon cena o poznání obhajitelnější.

Huawei Mate Xs: špičková hardwarová výbava

Ohebný smartphone Huawei Mate Xs z roku 2020 má oproti předchůdci pouze několik drobných vylepšení. Místo Kirinu 980 je mozkem letošního modelu Kirin 990 s 5G konektivitou. Mate Xs je také o 5 gramů těžší, a to zřejmě kvůli vylepšené struktuře ohebného mechanismu a výztuhy konstrukce. Poslední drobná změna se odehrála v oblasti fotoaparátu. Jejich počet je stále stejný, ale rozdíl najdete u teleobjektivu, který nově nabízí trojnásobné optické přiblížení.

Primárním snímačem zůstal 40Mpx senzor o velikosti 1/1.7 palce od společnosti Sony, který kryje objektiv se světelností f/1,8. K ostrým fotkám poslouží fázový autofokus. Zamrzí však absence optické stabilizace obrazu, která by se jistě hodila do různých světelných podmínek.

Hardwarové parametry Huawei Mate Xs Systém: Android 10 Rozměry: 161,3 x 146,2 x 5,4 mm , Hmotnost: 295 gramů Čipset: HiSilicon Kirin 990 5G, octa-core 2x 2,86 GHz Cortex-A76, 2x 2,36 GHz Cortex-A76, 4x 1,95 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 8″, 1148 × 2480 px, 2200 × 2480 px Hlavní fotoaparát: 40 Mpx, f/1.8, 27 mm, 1/1.7", PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.4, 52 mm, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 16 Mpx, f/2.2, 17 mm, širokoůhlý , Přední kamera: Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Již zmíněný teleobjektiv je nad 8Mpx snímačem a nabízí OIS, fázový autofokus a světelnost f/2.4. Posledním do party je pak 16Mpx senzor s ultraširokým úhlem záběru. Ani mu nechybí autofokus a máte tak možnost fotit super-macro snímky. K focení selfies je pak díky ohebné konstrukci využívána stejná soustava fotoaparátů.

Soustava fotoaparátů zřejmě vznikla spojením různých vlajkových modelů do jednoho a je docela škoda, že se nejedná o nejnovější technologie od Huawei, které byly použity například v modelu Huawei P40 Pro. Za cenu přesahující 50 tisíc bych čekal to nejlepší. Na druhou stranu chápu, že vývoj u ohebných telefonů musí být extrémně drahý a následná kompletace náročná. Ve složeném stavu modul fotoaparátu nijak nevystupuje nad okolní povrch. Po rozložení displeje na maximální úhlopříčku osmi palců zůstane levá část vystouplá a vcelku pohodlně se za ni při focení drží.

Využití ohebného displeje při focení

Aplikace fotoaparátu se kromě jednoho velkého rozdílu neliší oproti jiným modelům značky Huawei téměř v ničem. Tou výraznou změnou je přizpůsobení prostředí ohebné konstrukci a využití této vlastnosti naplno. Pokud fotíte například portrét osoby, můžete udělat ze zadního displeje malé zrcadlo.

Já to použil při focení sestry a posloužilo to skvěle – viděla sebe, mohla se upravit a byla spokojená hned s první fotkou. Dokážu si představit, že by se to dalo použít i při focení malých dětí, které by vlastní odraz mohl zaujmout.

Když v tento moment pořídíte screenshot, bude vypadat dost bizarně a nevím, jestli vám vůbec k něčemu bude. Screenshot tedy asi nevyužijete, ale funkce zrcadlení na zadní stranu displeje je super a chválím za přidání této funkce.

Ergonomie a ovládání

Začnu oblastí, která by vás při koupi ohebného Huawei Mate Xs trápila asi nejvíc. Jedná se o dost drahý telefon a při celém testování jsem se bál, abych plastový displej nepoškrábal. Když testuji telefony, nosím je v kapse jako své osobní zařízení. Pokud je v balení přibaleno pouzdro, ihned do něj telefon zabalím.

V případě testování Huawei Mate Xs jsem si pro něj vyhradil speciální tašku (konkrétně od foťáku) a nosil jej zabalený v bavlněném kokonu. Za zhruba deset dní jsem se tak k němu choval jako v rukavičkách a naštěstí jsem mu nezpůsobil žádnou újmu. Uff, tohle by moji peněženku bolelo.

Naprostou většinu času jsem Mate Xs využíval v telefonním režimu, a tento způsob se mi osvědčil jako nejlepší. To samé platí i při focení, kdy je režim tabletu prostě moc velký a není zrovna dvakrát pohodlné ho tak používat. Kvůli své velikosti a hmotnosti je dost složité mít pevný úchop. Dá se na to však zvyknout a určitě by vás to nemělo odradit od koupě. I rozložení do tabletového režimu má něco do sebe – na psaní e-mailů či brouzdání na webu se mi zvykalo velice snadno.

Dobré světelné podmínky

Pro vlajkové modely není focení za dobrého světla žádný problém. Jenže Mate Xs není vlajkou v pravém slova smyslu a objevují se zde nedostatky, které byste u tak drahého telefonu nečekali. Na prvních dvou snímcích je saturace zelené barvy o dost vyšší než v realitě a je to jedna z výtek, které tomuto ohebnému telefonu udělím. Hned druhou je – dost překvapivě – nedostatek detailů. Na první pohled to nejde rozpoznat, ale po velkém přiblížení už je zcela jasné, že na dnešní vlajky Mate Xs trochu ztrácí.

Možná se skutečně jedná o jeden ze starších senzorů, které Huawei použil třeba u modelu P20 Pro. Je zde totiž vidět nedokonalá práce spojování čtyř pixelů do jednoho a dnešní telefony už to dokáží mnohem lépe. Tohoto nechtěného efektu se ale dočkáte „pouze“ v případě, že fotíte přírodu nebo vzdálené objekty. Jinak jsou výsledky o poznání lepší. Dynamický rozsah je na velmi dobré úrovni a nemám k němu jedinou výtku. Barevná produkce je ale na straně výrazné saturace zelené.

Pokud se před objektivem telefonu neobjeví zelená barva, jsou výsledky barevně velmi přesné a zaslouží si pochvalu. Ostření je také rychlé a a přesné. Čekal jsem, že s ohebným telefonem budete ve společnosti budit zájem. Pokud ale Mate Xs používáte v režimu telefonu, nikdo se na vás ani nepodívá. V momentě, kdy displej zlomíte a začnete jej používat jako tablet, výrazy okolí jsou občas k nezaplacení. Podle mě je to jeden z hlavních důvodů, proč si ohebný telefon kupujete – poutat pozornost okolí.

Schopnosti přiblížení

Smartphony Huawei jsou proslulé svými schopnostmi přiblížení. Tento trend začal u již zmiňovaného Huawei P20 Pro, který pomocí kombinace teleobjektivu s trojnásobným optickým přiblížením a dat z primárního snímače dokázal podat dobré výsledky. Umělá inteligence, algoritmy a pokročilé technologie jsou v pozadí i u modelu Mate Xs. Zhruba dva roky zpátky by byl tento smartphone na předních příčkách, ale konkurence i samotný Huawei pokročili vpřed a dnes už Mate Xs neohromí. Do zhruba pětinásobného přiblížení je to v pohodě, dál už to moc smysl nedává.

V tomto případě dosáhnete lepších výsledků hybridním zoomem než výřezem z fotky. Text jde velmi pohodlně přečíst a celkově jsou všechny tři snímky barevně velmi podobné. Schválně neříkám barevně správné – nejsou. Zelená ze snímku přímo křičí a drobné utlumení by zde prospělo. Jinak jsou výsledky použitelné, ale dnešní smartphony za zlomek ceny ve většině případů vytasí mnohem schopnější fotky.

V noci se kvality přiblížení poměrně podstatně zhorší. I navzdory tomu, že Huawei je v této oblasti poslední dobou na špici, model Mate Xs nijak závratných výsledků nedosahuje. Problém zde činí dynamický rozsah a ani detaily nejsou na vysoké úrovni. Letošní P40 Pro, loňská P30 Pro i konkurence by posloužila lépe. Takovou daň platíte za ohebnou konstrukci, která je zde hlavním lákadlem.

Výřez z fotografií

Huawei byl (a stále je) jedním z výrobců, u kterého se vyplatí využít místo výřezu fotek přiblížení přímo v aplikaci fotoaparátu. Model Mate Xs není žádnou výjimkou a v naprosté většině případů se na dlouhou vzdálenost dočkáte lepších výsledků s použitím zoomu. Ořezané snímky jsou na dobré úrovni, ale například na třetím výřezu text nepřečtete. O kapitolu výše se u stejného snímku přesvědčte, že rozdíl je opravdu markantní.

Situace se trochu změnila u nočních snímků. Jak ještě zmíním v kapitole o fotkách v noci, stabilizace je ve tmě problémem. Pokud opravdu toužíte po přiblížení v noci, použijte při digitálním přiblížení stativ, nebo vám stejnou službu prokáže výřez z fotky. Výsledky se i tak nedají srovnávat s dnešní konkurencí. Občas pokulhává dynamický rozsah a detaily se také ztrácejí víc, než by se na telefon s tak vysokou cenou slušelo.

Dynamický rozsah

Spojení stínů a světlých částí snímků jde modelu Mate Xs opravdu dobře. Žilnatina listu na fotce úplně vlevo je i v protisvětle perfektně vidět a ani další dva snímky si nevedou o nic hůř. Jediné, co bych mohl vytknout, jsou barvy. Obloha má mnohem světlejší modrou než v realitě a zelená je – stejně jako dříve – dost výrazně saturovaná.

Tři následující snímky jsou v podání modré o poznání lepší, ale nedostatek v podobě zelené barvy zůstává. Všiml jsem si také občasného digitálního šumu v tmavých místech scény. Tento neduh je vidět například u prosklené části tmavě šedé budovy na snímku vlevo. Občas je problémem i dostatek detailů. To je ale viditelné až po velkém přiblížení. I tak to ale u telefonu za takové peníze zamrzí.

Při složitějších scénách se Huawei daří i se starším hadrwarem překvapivě dobře. Snímku napravo ani nemám moc co vytknout. Obloha možná nemusela být tak světlá, ale od reality to nijak extrémně nevybočuje. Za mě zde Mate Xs předvedl dost dobrou práci.

K hodnocení snímků za tmy se dostanu v samostatné kapitole, ale dynamický rozsah je ve většině případů na vysoké úrovni. Snímky téměř neobsahují žádné rušivé artefakty, nenarazíte ani na změnu barevnosti, která by souvisela s protisvětlem. Za tohle můžu Mate Xs pochválit.

Portrétový režim

Právě tato oblast prošla v posledních generacích smartphonů velkým zlepšením a Huawei Mate Xs bohužel zůstal trochu v minulosti. Detekce hran je díky ToF senzoru příkladná a nemám k ní výtku. Nebudu zde brát ohled ani na nepřesné barvy, které se opět upínají k saturované zelené.

U vlajky už se tak nějak očekává, že skvělý hardware fotoaparátu doplní i software. To v tomto případě neplatí úplně doslova a Mate Xs jen rozpoznal postavu a všechno ostatní rozmazal. Samsung, Apple i Huawei dokáží rozmazat pozadí postupně podle vzdálenosti od objektivu. Opět je to malá vada na kráse, ale u tak drahého telefonu prostě čekáte to nejlepší.

Makro fotografie

Velký čip a světelnost f/1.8 naznačuje, že se dočkáme velmi výrazného bokeh efektu. A realita to jen potvrzuje. Hned za blízkými předměty se objeví přirozené rozmazání pozadí, které dodává snímkům pocit vyspělého fotoaparátu. Dobré makro nedělá jen bokeh, ale také ostření. A v této oblasti Mate Xs opět ztrácí. Při focení stabilních objektů je vše perfektně ostré a není si na co stěžovat. Zkuste ale zachytit květiny ve větru. Nemusí ani nijak moc foukat a autofokus si nebude vědět rady.

Jak můžete sami vidět, Huawei i zde bojuje se saturací zelené barvy a kromě snímku s šiškou je barevné podání poměrně nereálné. Je možné, že tento nedostatek opraví softwarová aktualizace, ale vzhledem k malé penetraci trhu tímto modelem bych se na to moc nespoléhal. Mate Xs není telefonem pro masy a nedivil bych se, kdyby byl Huawei v tomto případě skoupý na updaty.

Díky velkému čipu se na všech snímcích blízkých objektů objevuje velmi výrazný bokeh efekt. Ten je ve většině případů žádoucí a výsledkům dodává příjemnou atmosféru. Někdy se ale může stát, že potřebujete zblízka vyfotit větší množství objektů, a v tom případě zůstane část rozostřená. Snímek růžových květin je názorným příkladem. Ostré jsou pouze květy v úplném popředí, zbytek už se postupně z fokusu vytrácí.

Super-macro je příjemná funkce

Když dává výrobce spoustu možností, ze kterých si můžu vybrat, jsem spokojen. Super-macro snímky moc nevyužívám, ale jsem rád, že existuje možnost je pořídit. Výsledné snímky jsou na úrovni loňského modelu Huawei P30 Pro a budete tak s nimi spokojeni. Kromě nové perspektivy se dočkáte (konečně) dost přirozených barev.

Fotíme se širokáčem

A stejné barevné podání na vás čeká i u zbytku snímků pořízených širokoúhlým fotoaparátem. Dynamický rozsah, kontrast i zbytek parametrů jsou na velmi dobré úrovni a jediné, co budete trochu postrádat, jsou detaily. Je jich tu dost, ale za primárním snímačem tento širokáč zaostává. To je však i u dnešních vlajek zcela normální a velký problém v tom osobně nevidím.

Všechny snímky do článků fotím v poměru 4:3, ale telefony používám jako svá primární zařízení a Mate Xs nebyl výjimkou. Tím, že je širokoúhlý fotoaparát na zadní straně poměrně nízko, se mi občas stalo, že mi prst omylem vlezl do záběru nebo jsem si objektiv přikryl celý. Dá se na to zvyknout a osoby s menšími dlaněmi takový problém mít nebudou.

Širokáč v Mate Xs patří k lepšímu nadprůměru a hlavní předností je odlišná perspektiva a přítomnost autofokusu. Vlajkové modely od Samsungu sice do fotky obsáhnou více objektů, ale postrádají automatické ostření, které jsem si za poslední dobu u smartphonů velmi oblíbil.

Světelnost f/2.2 i absence optické stabilizace obrazu způsobily, že při nedostatku světla jsou výsledky slabší než konkurence dnešní doby. Kvalita se dá porovnat s vyšší střední třídou a slepým odhadem bych rozhodně neřekl, že se jedná o vlajkový model tohoto roku. Chápu, že se jedná o sekundární fotoaparát, ale Huawei na něm zde nemusel tolik šetřit. Při dostatku světla jsou výsledky obstojné, při převažující tmě jde kvalita rapidně dolů.

Selfie širokáčem se špatně fotí, ale vypadá skvěle

Výhodou ohebné konstrukce je možnost použití všech objektivů pro selfies. To s sebou nese výrazně vyšší kvalitu snímků než zbytek konkurence a výběr z různých úhlů záběru, ale má to i velkou nevýhodu. Mate Xs je obří telefon a kvůli tloušťce 11 mm a váze 300 gramů se při focení autoportrétů drží opravdu nepohodlně. Navíc se nevyhnete pevného stisku na ohybu displeje. To ve mě vzbuzuje mírné obavy o odolnost tohoto řešení v dlouhodobém měřítku. Navíc je tu druhý – pro milovníky selfies podstatnější – problém.

Mám poměrně velké dlaně a stisknout spoušť pro mě nebyl problém. Pro moji sestru však byla velikost telefonu překážkou a s pořízením selfie jsem jí musel pomoci já. Prostě jsem zezadu držel telefon ve správné vzdálenosti a ona pak jen stiskla spoušť fotoaparátu. Je to opravdu minoritní problém, který zřejmě většina majitelů ohebných telefonů řešit nebude. Cílová skupina je totiž úplně někde jinde. Huawei ale mohl ohebného displeje využít například k virtuální spoušti fotoaparátu na boku telefonu nebo alespoň posunout tlačítko blíže prstům. +

Nespornou výhodou využití zadního fotoaparátu k selfies je kvalita snímků za tmy. Dostanete plnohodnotné snímače, které jsou schopné za všech okolností a výsledky jsou nadprůměrné. Ano, hlavní senzor přidává fotkám velmi teplý nádech a širokáč trápí digitální šum, ale není moc telefonů, které se mohou chlubit takovými možnostmi pro milovníky selfies. Kvůli tomu si ale (snad) nikdo Mate Xs nekoupí.

Noční fotografie

Výsledky nočních fotografií se na poli vlajkových modelů výrazně posunuly směrem kupředu. Mate Xs se však ke špičce v oboru opět neřadí. Možná už jsem si zvykl na top modely výrobců, které podávají skvělé výsledky i za velmi nízkého osvětlení. Jenže jak vlastně přistupovat k Mate Xs? Jako k vlajce nebo jako ke experimentálnímu modelu, který kvůli přítomnosti ohebné konstrukce musí obětovat některé funkce a schopnosti? Svou cenou je to vlajka, ohebným displejem pak experimentální kousek. Jak budete Huawei soudit vy, už nechám na vás.

V tento okamžik je zcela jasné, že v Mate Xs je použit starší typ 40Mpx senzoru, který má ještě původní rozložení pixelů RGBG. Novější modely tohoto výrobce totiž používají RYYB mřížku, kvůli které mají nepřirozený červený nádech, ale dokáží zachytit více světla. O tom se můžete přesvědčit v nedávném FotoDuelu, ve kterém se objevil Huawei P40 Pro. Mate Xs naštěstí problémy s červenou barvou netrápí, ale jsou zde jiné nedostatky. S ohledem na standard dnešní doby je zde až příliš digitálního šumu a tam, kde byl uměle vyhlazen, zase scházejí detaily.

Pokud jsou ideální podmínky, vycházejí z tohoto Huawei povedené snímky, které jsou použitelné do rodinného alba, na sociální sítě i pro osobní potřeby. A co jiného vlastně člověk potřebuje? V noci tedy Mate Xs kvalitou neurazí, ale vzhledem ke své vysoké ceně rozhodně nenadchne.

Noční režim

Noční režim se u Huawei neustále vylepšuje, ale podle mého osobního názoru (který se může mýlit) je zde použita jeho starší verze. K fotočipu z P20 Pro se zřejmě nehodí noční režim z P40 Pro, a nebo to prostě technicky nejde. V každém případě jsou výsledky srovnatelné s tím, na co jsme byli zvyklí zhruba dva až tři roky zpátky. Prodlouží se čas závěrky, sníží se hodnota ISO, zvýší se kontrast, eliminuje se třes rukou a umělá inteligence všechno zabalí do výsledného snímku.

Možná kvůli nevyspělé umělé inteligenci je i přes její snahu zřetelné, že třes rukou nebyl zcela eliminován a kraje objektů jsou někdy dost rozmazané. To však poznáte až po přiblížení a letmým pohledem tento nedostatek opravdu neodhalíte. Barevně jsou snímky o něco teplejší, než byly v realitě. I tak se ale s přimhouřeným okem dají řadit k těm reálným.

To platí u většiny snímků, ale najdou se i výjimky. Pravá strana je dost červená a na chvíli jsem znovu zapřemýšlel nad možností použití novějšího typu senzoru hlavního fotoaparátu. Ostatní fotky dopadly ale dobře a u té s kašnou to dávám za vinu různým teplotám barev v popředí a pozadí scény.

Širokáč a noční režim

Líbí se mi, že noční režim můžete použít i s širokoúhlým fotoaparátem a teleobjektivem. Druhá volba je spíše do počtu a ani umělá inteligence nedokáže stabilizovat snímky po několik vteřin. Širokáč však není úplně marný a líbí se mi zejména to, že zde barvy zůstávají velmi věrné. Jsou dokonce reálnější než hlavní senzor a za to si „šíro“ zaslouží pochvalu.

V hodně tmavých částech snímku se hned objeví digitální šum a zde už nepomůže ani noční režim. Naopak mě mile překvapil rozdíl mezi automatikou a nočním režimem na pravém snímku s kašnou. Digitální šum zde sice najdete, ale není to nic strašného a líbí se mi, že barvy zůstaly velmi blízko realitě. Tento noční režim vám však velké zázraky nezaručí.

Závěrečné hodnocení

Celou dobu, co jsem Huawei Mate Xs používal a následně psal tento článek, jsem přemýšlel, jak tento smartphone vlastně uchopit. Na jednu stranu se mi do rukou dostalo extrémně zajímavé zařízení, které se dá snadno používat i jako tablet. Ohebný displej jednoznačně upoutá pozornost okolí, ale vám bude přidělávat starosti, jelikož jej budete muset neustále hlídat, aby se nepoškrábal.

Možnosti fotoaparátů u modelu Mate Xs jsou stejně tak rozsáhlé, jako u běžných vlajkových modelů a telefon podává velmi dobré výsledky. Jasně, mohl by mít ještě novější fotočipy – přece jenom jde o výkladní skříň Huawei, takže moduly z Huawei P40 Pro se přímo nabízejí, nicméně tady je potřeba myslet na to, že Mate Xs měl premiéru o několik měsíců dříve.

Líbí se mi, že Huawei přidal do aplikace fotoaparátu drobná vylepšení, která využijí ohebné konstrukce. Možná se zde ale mohlo přemýšlet více prakticky a například spoušť fotoaparátu posunout při focení selfies na jiné místo než doprostřed displeje.

Mate Xs rozhodně není telefon pro každého, a to nejen díky odlišnému způsobu používání, ale také kvůli vysoké ceně. Koupí si jej především technologičtí nadšenci, kteří v kapse chtějí nosit něco, co jen tak někdo nemá. Wow efekt má Huawei Mate Xs opravdu velký – prakticky každý den mě někdo zastavoval a podivoval se, co že to používám za telefon. A rozhodně jsem zvědavý, jak bude vypadat další nástupce.