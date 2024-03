Fortnite se může vrátit do iOS. Apple obnovil Epic Games vývojářský účet

V minulém týdnu začala naplno platit pravidla evropského Aktu o digitálních trzích (DMA). Na jeho základě musí velcí technologičtí giganti upravit své operační systémy, aplikace, sociální sítě a služby tak, aby v nich nebyla zvýhodněna vlastní řešení na úkor konkurence. V případě Applu a iOS to znamená například umožnit instalaci aplikací z jiných zdrojů než z interního App Store. Firma z Cupertina tomuto nařízení sice vyhověla, ovšem nakládá s ním velmi kontroverzně.

Apple si vyložil DMA po vzoru chytré horákyně – teoreticky sice lze do iOS instalovat aplikace z jiných zdrojů než z App Store, avšak má to tolik háčků, že se do toho nikdo nehrne. Namísto obyčejného sideloadingu je nutné aplikace stahovat z alternativních obchodů, přičemž Apple musí schválit jak obchod, tak každou aplikaci zvlášť, a ještě si za tyto služby bude účtovat poměrně nemravné poplatky.

Zatímco Microsoft kvůli těmto pravidlům ze svého původního záměru připravit pro iOS svůj vlastní obchod vycouval, vývojářské studio Epic Games se nenechalo odradit a plánovalo v průběhu tohoto roku přijít na iOS s vlastním herním obchodem. Apple má ale s tvůrci populární hry Fortnite nevyřízené účty, a proto jejich iniciativu v minulém týdnu utnul tím, že jim zrušil vývojářský účet. Apple tento krok okomentoval tím, že společnost Epic Games není důvěryhodná, a že nepochybně bude skrze svůj obchod porušovat smluvní závazky.

Podle šéfa Epicu Tima Sweeneyho je chování Applu jednoznačným omezením konkurence, čímž jde kalifornská firma přímo proti DMA. Evropská komise tento spor zaznamenala a požádala Apple o další vysvětlení. Parta okolo Tima Cooka po této výzvě okamžitě zařadila zpátečku a vývojářský účet Epicu obnovila.

Update – Apple has told us and committed to the European Commission that they will reinstate our developer account. We are moving forward as planned to launch the Epic Games Store and bring Fortnite back to iOS in Europe.

More below⬇️https://t.co/BmqFxG26ul https://t.co/GhaiqJCuFr

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 8, 2024