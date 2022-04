FlashNews má zcela jedinečné doporučování obsahu. Ostatní čtečky klidně můžete smazat

FlashNews díky unikátní technologii servíruje obsah šitý na míru každému uživateli

Kromě mobilní aplikace pro Android a iOS je k dispozici i přehledné webové rozhraní

Sledovat můžete nejen oblíbené weby, ale i města, instituce, značky či osobnosti

Používání služby je bezplatné, a to včetně všech pokročilých funkcí pro práci s obsahem

Jednou z nejčastějších činností, ke kterým využíváme chytrý telefon, je konzumace zpráv. Ostatně rozsáhlá studie, kterou v loňském roce na území USA provedla organizace Pew Research Center, odhalila, že 86 % dospělých respondentů sleduje aktuální zpravodajství prostřednictvím svého smartphonu, tabletu nebo počítače. Jen pro srovnání: televizi v průzkumu zvolilo 68 % respondentů, rádio 50 % a tištěné magazíny jen 32 %.

V České republice podobná studie chybí, nicméně si troufám tvrdit, že výsledky by byly velice podobné. Tomu napovídá i skutečnost, že pro lepší přehlednost začaly vznikat nejrůznější služby, které uživatelům nabízí přístup ke zprávám z nejrůznějších zdrojů. Někdo si dnes stále vystačí s RSS čtečkou, ale k dispozici jsou i podstatně sofistikovanější nástroje.

Jedním z nich je i česká služba FlashNews, ve které najdete všechny klíčové zprávy z celého světa, nicméně v tomto případě se nejedná jen o obyčejnou „čtečku“, ale o robustní technologické řešení, které ve světě nemá konkurenci. A na rozdíl od Facebooku, Instagramu nebo Twitteru jsou řadící algoritmy FlashNews zcela transparentní a člověk se nemusí bát, že bude chycen do tzv. „názorové bubliny“, kde by mu byl servírován obsah na základě doporučení, o kterém vlastně nikdo neví, jak skutečně funguje.

Za projektem FlashNews stála v jeho počátcích česká společnost Livesport, která je globální jedničkou v poskytování informací a výsledků ze sportovních zápasů. Služba byla spuštěna v listopadu 2020 a od té doby prošla poměrně výrazným vývojem. Jejím cílem je nejen poskytovat aktuální a relevantní informace o tom, co se děje ve světě, ale v budoucnu vám bude schopna oznámit i to, že ve vaší lokalitě došlo nebo dojde k výpadku elektřiny.

Brána do světa informací

FlashNews je k dispozici nejen jako aplikace pro Android a iOS, ale samozřejmě i jako webová aplikace na adrese flashnews.com/cz. Jak na Google Play, tak v App Store má mobilní aplikace díky několika stovkám recenzí shodné hodnocení 4,7 z 5, což je samo o sobě dobrým signálem. Aplikaci i webovou službu lze používat bez registrace, nicméně se tím ochudíte o tu nejdůležitější funkci, kterou FlashNews nabízí, a sice o naprosto skvěle fungující personalizaci obsahu.

V rámci vytvoření uživatelského účtu aplikace požaduje pouze váš e-mail a případně souhlas se sdílením polohy, která se využívá pro doporučování článků na základě vaší geolokace. Žádná další marketingová data aplikace nesbírá a ani nijak nevyužívá.

Hlavní obrazovku služby vidí všichni uživatelé stejnou, ať už jste přihlášení, nebo anonymní. Jejím smyslem je nabídnout přehled toho nejzajímavějšího a nejrelevantnějšího dění, a to nejen ze zpravodajských webů, ale také ze sociálních sítí.

Obsah šitý na míru každému uživateli

FlashNews monitoruje přes 13 tisíc zpravodajských zdrojů a více než 80 tisíc výrazů. Algoritmus na pozadí se stará o to, aby se ke čtenářům dostaly ty skutečně zajímavé, a především pravdivé informace. Dejme tomu, že vás bude zajímat osoba Víta Rakušana. V rámci pokročilé a zcela automatické filtrace se můžete spolehnout, že vám služba primárně zobrazí pouze ty opravdu články, ve kterých daný politik hraje nějakou roli a není zmíněn v poslední větě jen jako ilustrace. Stejně tak díky chytrým technologiím už u profilu Víta Rakušana neuvidíte příspěvky o opilém Rakušanovi (občanovi Rakouska), který havaroval na dálnici D1.

FlashNews není jen obyčejný agregátor. Jeho síla tkví právě v technologiích aplikovaných na pozadí, kterým dominuje pokročilá práce s textem a výrazy. Jinými slovy – algoritmus umí rozpoznat, o čem daný text je, a na základě toho vytvořit relevantní nabídku dalšího obsahu. Díky tomu vám je služba schopna servírovat ten nejzajímavější obsah a já jsem se během třítýdenního testování přesvědčil, že to opravdu funguje. V databázi služby narazíte i na dezinformační weby, u kterých na tento fakt budete ještě před načtením výpisu z článku upozorněni. V nastavení aplikace je případně možné dezinformační zdroje zcela skrýt.

Častokrát se mi při procházení sledovaných témat stalo, že jsem v rámci doporučení pod článkem objevil další texty, které dokázaly upoutat mou pozornost. Zcela transparentní je i to, jak FlashNews jednotlivé články prioritizuje. Klíčem, podle kterého se obsah ve službě řadí, je čas.

Za nesmírně praktickou považuji funkci pro odhalování duplicit. Určitě to všichni dobře znáte – ČTK vydá nějakou zprávu a během chvíle se častokrát v prakticky totožném znění objeví na většině zpravodajských webů. FlashNews ale ví, že jste si danou zprávu už přečetli například na webu Deníku, a stejné články z dalších zdrojů už vám nezobrazí ve výpisu hlavních článků, ale pouze jako další doporučený obsah v rámci daného tématu.

Přímo v aplikaci i webovém rozhraní uvidíte vždy jen takovou část článku, na které se ve FlashNews s vydavatelem dohodli (nejčastěji je to perex). Pro zobrazení celého článku budete přesměrování na daný web, což je z mého pohledu (provozovatele webu) to nejlepší řešení, jelikož tím zdroj nepřichází o čtenáře ani zobrazenou reklamu. SMARTmanii mezi zdroji samozřejmě také najdete a budeme rádi, pokud si nás přidáte mezi odebírané.

Proč si vytvořit účet?

Registrací do FlashNews získáte ještě pokročilejší řazení článků s maximální mírou personalizace. K němu se dostanete skrze záložku Moje v hlavním menu. Nikoho asi nepřekvapí přítomnost rubrik (politika, byznys, sport, kultura, lifestyle, technologie, osobnosti…) – podobné filtrování je zcela běžné a nabízejí jej i jiné zpravodajské aplikace.

FlashNews vám ale nenabídne jen zpravodajské weby, ale i osobnosti, instituce či zprávy vztažené k určité lokalitě. Jednoduše tak můžete sledovat nejen co se píše o Elonu Muskovi, ale také co aktuálně nejbohatší člověk planety publikuje na sociálních sítích. Třešničkou na dortu je filtrace obsahu podle výrazů. Takhle to vypadá, když vás například zajímá iPhone nebo Bitcoin.

Na základě dobrovolné geolokace a spolupráce s ČHMÚ vás aplikace umí upozornit na případné nebezpečné změny počasí, které se vaší lokality opravdu týkají. Obecně notifikace jsou velmi silnou stránkou platformy FlashNews. Na klíčové události domácího i světového dění často upozorní o desítky minut před konkurencí.

Autoři navazují spolupráci i s nejrůznějšími institucemi, díky čemuž vás aplikace bude schopna upozornit například na odstávku elektřiny či vody ve vaší lokalitě (v druhém případě už to dokonce na území Prahy umí). A pokud vás zajímá třeba dění v rámci Hradce Králové, není nic jednoduššího, než si toto město přidat mezi své zdroje.

Města i obce díky této funkci mohou aplikaci používat pro komunikaci s občany. Za přidání do FlashNews není potřeba nic platit, stačí pouze poskytnout potřebné zdroje, které autoři do aplikace napojí.

Hledáte-li inspiraci a další zajímavý obsah, neměli byste minout záložku Objevovat, ve které najdete nejen ty aktuálně nejčtenější články, ale i témata a zdroje, o kterých se nejvíce mluví.

Závěrečné hodnocení

Pokud stejně jako já rádi konzumujete novinky z nejrůznějších serverů, určitě byste aplikaci FlashNews měli dát šanci. A i když ji lze používat i bez registrace, rozhodně bych doporučil si účet vytvořit. Největší síla FlashNews totiž tkví v možnostech nastavení sledovaného obsahu a jeho následném doporučování. Díky FlashNews jsem se dokázal dostat na celou řadu zajímavých webů a článků, o kterých jsem neměl potuchu, že existují.

Webové rozhraní služby i mobilní aplikace jsou maximálně přehledné a zorientují se v něm i ti méně zdatní. Aplikace pro Android i iOS podporuje tmavý režim, webová verze bohužel zatím ne. Pokud jste čekali, že recenzi služby ukončím informacemi o výši předplatného, i v tomto případě budete příjemně překvapení. Používání FlashNews je totiž zcela zdarma.