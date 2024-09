FineWoven příslušenství to má spočítané, Apple plánuje jeho náhradu

Příslušenství k chytrým telefonům je poměrně důležitou součástí obchodního modelu nejen řady prodejců elektroniky, ale také samotných firem vyrábějící telefony. Veřejnost přitom tak nějak očekává, že originální pouzdra a kryty budou kvalitnější, než jak tomu je v případě výrobců třetích stran či dokonce čínských dodavatelů. Se zvýšenými nároky jde ruku v ruce také přísnější kritika co se týče kvality. O tom se mohl přesvědčit také Apple, který v minulém roce oficiálně ukončil výrobu svého prémiového příslušenství vyrobeného z kůže, které nahradil novým materiálem s názvem FineWoven.

Myšlenka za opuštěním kůže ve prospěch materiálu, který více odpovídá dnešnímu udržitelnému pohledu na svět, je jistě chvályhodná, nicméně není tomu tak v případě, kdy to jde na úkor kvality, což se v případě nasazení FineWoven příslušenství stalo. Tento materiál je totiž tvořen z řady velmi tenkých vláken, přičemž při mechanickém poškození, kterého není těžké dosáhnout, už nepůsobí příslušenství příliš prémiovým dojmem. Ano, kožené příslušenství také s časem získávalo patinu, avšak dělo se tak vesměs mnohem pomaleji.

