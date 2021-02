Final Fantasy VII: Ever Crisis připomene události z celé série. Na mobily dorazí příští rok

Vydavatelský dům Square Enix chystá mobilní hru z legendární série Final Fantasy VII. Novinka s podtitulem Ever Crisis bude ucelenou kompilací všech dosud vydaných her a příběhů zasazených do univerza Final Fantasy VII (Final Fantasy VII, Advent Children, Before Crisis, Crisis Core, and Dirge of Cerberus). Hra dorazí na iOS i Android v roce 2022.

Podle dostupných informací půjde o příběhovou hru rozdělenou na několik kapitol napříč celou časovou osou Final Fantasy VII. Kompilace nabídne zásadní události z výše vyjmenovaných titulů, doplněné o nový příběh, který popíše počátky uskupení SOLDIER – skupiny vylepšených bojovníků, kteří hrají v příběhu FFVII důležitou roli.

Ve hře by se měl minimálně mihnout i mladý Sephiroth – jedna z klíčových postav série, naznačil v rozhovoru pro magazín Famitsu kreativní ředitel Final Fantasy VII Tetsuya Nomura.

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS Teaser Trailer

Watch this video on YouTube

Final Fantasy VII: The First Soldier

Souběžně s Ever Crisis jsme se dočkali také oznámení mobilní hry Final Fantasy VII: The First Soldier, která se už v průběhu letošního roku pokusí uspět v tuhé konkurenci na poli žánru battle royale.

FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER Teaser Trailer

Watch this video on YouTube

Titul, který dorazí na iOS i Android, se odehrává tři dekády před událostmi původní hry. Informací je poskrovnu, podle zveřejněné ukázky se však vrátíme na ikonická místa z Final Fantasy VII, kde nás čekají frenetická klání a kombinace zbraní a magie.

S ohledem na zvolený žánr lze očekávat, že příběh tentokrát ustoupí do pozadí. Do hry se budete moci pustit sami za sebe, nebo v tříčlenném týmu. Standardní mechanismy režimu battle royale se tvůrci pokusí obohatit o získávání zkušeností za zabíjení různých příšer.