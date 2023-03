Film Super Mario Bros. půjde do kin ještě dříve, než se čekalo

Pokud již odpočítáváte dny do premiéry očekávaného snímku z dílny Universal Pictures, potěší vás nové datum vypuštění do kin. Podle příspěvku na Twitteru bylo zveřejnění posunuto ze 7. dubna na 5. dubna. V tento den bude možné novinku shlédnout v USA a dalších 60 zemích včetně Německa, Itálie nebo České republiky.

Wahoo! The #SuperMarioMovie is moving from April 7 to April 5 in the US and in more than 60 markets around the world. The movie hits theaters in additional markets in April and May, with Japan opening April 28. pic.twitter.com/CjlikfC3cu

— The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) February 28, 2023