Film Super Mario Bros. o sobě dává vědět novým trailerem. Představuje Donkey Konga a kočičí obleček

Donkey Konga namluvil herec Seth Rogen

Ukázka zobrazuje souboj právě mezi ikonickou gorilou a Mariem

Film se do kin dostane už 7. dubna

Od připravovaného filmu s legendárním instalatérem Mariem si Nintendo hodně slibuje. Nejen proto angažovalo celou řadu hvězd v čele s Anyou Taylor-Joy, Chrisem Prattem a Jackem Blackem, kteří se mají postarat o co možná nejlepší hlasové oživení postav. Právě Chris Pratt coby Mario uvedl již dříve fanoušky do rozpaků a vyvolal obavy, zda je pro tuto roli vhodným kandidátem.

The Super Mario Bros. Movie | Smash

Watch this video on YouTube

Alespoň částečně se Nintendo snaží negativní očekávání uklidnit novým trailerem. V něm se představí ikonický hrdina Donkey Kong, o jehož namluvení se postaral Seth Rogen. Právě proti němu se Mario postaví v aréně. Za standardních okolností proti němu nicméně kníratý instalatér nemá příliš velkou šanci. Po převlečení do známého kočičího obleku se ale karty obrátí, především díky humornému prvku překvapení.

Film se v kinech objeví už 7. dubna a z dostupných materiálů to prozatím vypadá, že by se mohla pobavit celá rodina. Těšíte se na 3D animovaný snímek Super Mario Bros.? Dejte nám vědět do komentářů.