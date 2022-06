Facebook představil obchod pro vaše avatary. Nakoupíte tam luxusní módu nejen od Prady

Slovo metaverse se v poslední době skloňuje velmi často, avšak málokdo si pod ním představí něco zcela konkrétního. Změnit se to snaží společnost Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram a jejíž šéf Mark Zuckerberg patří k nejhlasitějším propagátorům metaverse. Jednou z klíčových otázek je financování takto nákladných projektů. To má zjevně Zuckerberg už vyřešené. Bude se přitom řídit známým mottem „šaty dělají člověka“. Že vám to na něj nesedí? Přidá si totiž k němu ještě „ať už je živý, nebo virtuální“. Už přihořívá?

„Digitální předměty budou hrát klíčovou roli v sebevyjádření každého člověka v metaverse a rovněž budou důležitým hnacím motorem kreativní ekonomiky,“ řekl zakladatel Facebooku. Meta tak již brzy spustí online obchod, ve kterém budete moci nakoupit virtuální oblečení pro vaše digitální já, přičemž další artikly nejspíš budou následovat. Mezi první luxusní značky, které se do projektu zapojily, patří například Prada, Balenciaga nebo Thom Browne, přičemž další modely od velkých značek i menších návrhářů se prý brzy přidají.

Zakoupenými oblečky, jejichž ceny se budou pohybovat mezi 3 a 9 dolary (asi 85 až 260 korun s DPH), se zpočátku pochlubíte pouze v aplikacích Facebook, Messenger nebo Instagram. Nepochybujeme ale, že v budoucnu si je váš avatar bude moci obléct i na virtuální porady a další akce odehrávající se v metaverse. Snad se virtuální oděvy nebudou špinit a nebude nutné vynakládat další peníze za virtuální čistírny či prádelny…

Jestli bude o luxusní šaty pro digitální avatary mezi uživateli zájem, to není prozatím jasné, nicméně módní domy v poslední době cílí ve virtuálním světě především na hráče, kteří by mohli být mezi prvními návštěvníky metaverse. Například Balenciaga představila exkluzivní skiny do Fortnite a ve hře Roblox mohou hráči navštívit Gucci Town.