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Exynos 2700 prý ukáže konkurenci záda. Interní testy ukazují náskok před chystanými Snapdragony

Jakub Karásek
Jakub Karásek 25. 8. 13:30
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Čip Samsung Exynos
  • Příští vlajkový čipset od Samsungu má být silná bestie
  • Podle prvních bechmarků poráží i nadcházející Snapdragony
  • Exynos 2700 má rovněž oslnit příkladnou efektivitou

Jeden telefon, dva různé čipsety. Samsung už roky ve svých smartphonech využívá jak vlastní čipové sady Exynos, tak procesory Qualcomm Snapdragon. Zatímco zpočátku této duality byly schopnosti obou čipů vcelku srovnatelné, v posledních letech získávaly Snapdragony znatelný náskok. Samsung se sice každým rokem snaží tuto ztrátu dohnat, zatím ale marně. Změní tuto situaci nadcházející generace?

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Exynos 2700 prý zadupe nové Snapdragony do země

Podle korejských médií má příští vlajkový čipset od Samsungu konečně nabídnout konkurenceschopný výkon i efektivitu. Informátor Ice Universe tvrdí, že si připravovaný Exynos 2700 namaže na chleba i nadcházející generaci vlajkových Snapdragonů, a to jak základní Snapdragon 8 Elite Gen 6, tak i jeho posílenou variantu s přídomkem „Pro“.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (1)

Podle předběžných testů vícejádrového procesorového výkonu v benchmarku Geekbench 6.5 má být Exynos 2700:

  • 19 procent výkonnější než Snapdragon 8 Elite Gen 6
  • 9,5 procent výkonnější než Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Výkonnější grafika, dechberoucí efektivita

Čip od Samsungu má excelovat i v grafickém výkonu, který má být při maximálním vytížení o 5 procent vyšší než v případě Snapdragonu 8 Elite Gen 6 Pro. Při zastropované spotřebě na 2,5 wattech má být rozdíl ještě výrazně větší – Exynos prý překoná Snapdragon 8 Elite Gen 6 o 24 procent a variantu Pro o 22 procent. Zdá se tedy, že Samsung konečně dokázal najít recept na výrobu efektivních čipů.

Efektivní navíc nemá být pouze grafický čip, ale celý čipset. Samsung prý provedl testy simulující reálné použití čipsetu ve smartphonu a v rámci srovnatelné simulace zjistil, že:

  • Exynos 2700 během testu spotřeboval 161 mAh
  • Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro spotřeboval 185 mAh

Za vysokou efektivitu Exynos 2700 vděčí především druhé generaci 2nm výrobního procesu SF2P divize Samsung Foundry.

Připraven na AI

Důležitou položkou u dnešních čipsetů je i akcelerace lokálních AI úloh, a ani zde se nenechá Exynos 2700 zahanbit. V testu Llama 3.8 8B prý čip od Samsungu generuje odpovědi o 18 procent rychleji než nejvýkonnější Snapdragon, v rozpoznávání příkazů pak má být rychlejší o pět procent.

Zdá se, že Exynos 2700 bude skutečně výkonná a efektivní bestie. Pokud se výsledky předprodukčních jednotek propíší i do čipů určených do sériové výroby, mohl by Samsung posílit jejích podíl v nadcházející rodině vlajkových smartphonů Galaxy S27 a tím snížit závislost na čipech od Qualcommu.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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