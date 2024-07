Extrémní náklady: NASA odpískala vývoj vozítka, které mělo hledat vodu na Měsíci

Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) se rozhodl zastavit svůj projekt Viper neboli Volatiles Investigating Polar Exploration Rover – průzkumné polární vozítko, jehož cílem mělo být pátrání po vodě na odvrácené straně Měsíce. Ta by mohla být přeměněna na palivo pro vesmírné rakety nebo na kyslík, tolik potřebný k dýchání.

Jako důvod zrušení projektu NASA uvedla zvýšení nákladů a několik zpoždění. Viper měl původně odstartovat na konci minulého roku, avšak NASA termín posunula na září roku 2025 kvůli zpoždění v dodavatelském řetězci a plánování.

After a comprehensive review, we are discontinuing development of our VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) project. We are committed to studying and exploring the Moon, and will pursue other methods to accomplish many of VIPER's goals: https://t.co/oMyngdoUKc pic.twitter.com/UJXmf0gnRv

— NASA (@NASA) July 17, 2024