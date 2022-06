Extrémně výhodná nabídka T-Mobilu je zpět! Tentokrát rovnou neomezeně

T-Mobile zaujal zkraje června svým 10GB tarifem za 455 Kč. Pokud ale disponujete nižším rozpočtem, určitě oceníte druhou novinku. Tarif Start je prakticky tou nejzákladnější nabídkou, kterou by měl zájemce o mobilní služby zvažovat. V portfoliu operátora zdánlivě nahrazuje dřívější zvýhodněný tarif se 4 GB dat a porcí 150 minut plus 150 SMS do všech sítí.

Novinka sestává ze tří hlavních složek: neomezeného zasílání SMS do všech sítí, neomezeného volání do všech sítí a 1 GB mobilních dat s doplňkovou službou Pořád online (ta zaručí omezený přístup k internetu i po přečerpání limitu). K tomu operátor láká na jednoduché vyřízení online a bez závazků, ale též na možnost ponechat si své stávající číslo – ať už přecházíte z předplacené karty, nebo od konkurence.

Obchodní podmínky jsou prakticky totožné s dalšími akčními nabídkami, o kterých jsme informovali dříve. To znamená, že tarif je zlevněn o 40 % na sympatických 285 Kč měsíčně včetně DPH, nicméně tato zvýhodněná cena je garantována jen na příštích 60 měsíců.

Jak už to tak bývá, tarifní nabídka není pro každého. Hlavním předpokladem je, abyste dosud neměli u T-Mobilu zřízenou žádnou účastnickou smlouvu. To znamená, že buď migrujete od jiného operátora, anebo přecházíte z předplacené karty T-Mobile Twist na standardní paušální tarif. Speciální slevu na tarif Start bude operátor na svém e-shopu nabízet do 30. června 2022.