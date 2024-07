Extrémně tenké tělo! Další skládačka od Samsungu má ubrat na tloušťce o 3,5 milimetru

Jihokorejský gigant údajně pracuje na zeštíhlení příští skládačky Galaxy Z Fold

Ta by měla ve složeném stavu být až o 3,5 milimetru tenčí

Kromě toho má Samsung v plánu ještě další zajímavé věci

V dobách minulých se výrobci chytrých telefonů předháněli v tom, kdo vyrobí tenčí zařízení. Po několika průšvihách, v čele se známou „bendgate“ iPhonu 6 Plus, od toho ovšem většina z nich upustila – ostatně příliš tenká zařízení ani nebyla příliš komfortní pro držení v ruce. Jak se ale zdá, Samsung chce tento trend opět vrátit do kurzu, tentokrát však v případě ohebných smartphonů, alespoň podle posledních informací KED Global.

Dočkáme se ještě tenčí skládačky od Samsungu?

Ti tvrdí, že samotný TM Roh, ředitel divize chytrých telefonů v Samsungu, chce příští ohebné skládačky výrazně tenčí a údajně odpovědné osoby uvnitř týmu zaúkoloval, aby vyvinuli „extra tenký ohebný telefon“. Současná tloušťka nedávno představeného Galaxy Z Fold 6, která je v otevřeném stavu 5,6 milimetrů a v zavřeném stavu 12,1 milimetrů mu tedy příliš nevoní a není se vůbec čemu divit – konkurence totiž nespí a některé modely jiných značek nabízí tenčí zařízení.

Podle zdrojů KED Global Roh požádal inženýry Samsungu, aby vyvinuli ohebné zařízení, které bude ve složeném stavu stejně tenké, jako zařízení z řadyGalaxy S24. Model S24 se pyšní tloušťkou pouhých 7,6 milimetrů, zatímco modely S24+ a S24 Ultra mají tloušťku 7,7 milimetrů, respektive 8,6 milimetrů. To se zdá být jako velmi ambiciózní plán – inženýři musí najít způsob, jak příští skládačku ztenčit o přibližně 3,5 milimetrů, což není vůbec málo. Na druhou stranu pokud na to nějaká společnost má kapacity, je to právě jihokorejský gigant.

Zdroje zároveň tvrdí, že tým uvnitř společnosti musí také vymyslet, co udělá s hmotností příští skládačky. TM Roh totiž chce údajně lehčí zařízení, než je v současnosti Galaxy Z Fold 6, tedy přístroj lehčí než 239 gramů. Samsung údajně také do konce roku 2024 představí Galaxy Z Fold 6 Slim s tloušťkou 10 milimetrů, který se bude chlubit 8″ ohebným displej, který by byl větší, než skládací displej modelu Fold 6 o velikosti 7,6″. Kromě vývoje tenčího ohebného smartphonu Samsung pravděpodobně pracuje na tvorbě specifického obsahu pro skládací zařízení a spolupracuje s Googlem a dalšími vývojáři aplikací pro systém Android na aplikacích určených primárně pro skládačky.