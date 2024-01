Exkluzivně: takhle vypadá Motorola Moto G Stylus 2024! Máme klíčové parametry (video)

Ani letos Motorola nevynechá oblíbený smartphone s vestavěným stylusem

Letošní Moto G Stylus dostane elegantnější vzhled

Těšit se také můžeme na opticky stabilizovaný hlavní fotoaparát s 50Mpx rozlišením

Samsung není jediným výrobcem smartphonů s vestavěným stylusem, své želízko v ohni má už několik let i značka Motorola. Její smartphone Moto G Stylus sice není vlajkovým modelem se špičkovými parametry, na druhou stranu je výtečnou volbou pro ty, kdo touží po telefonu se stylusem za rozumnou cenu. Motorola by už brzy měla představit novou generaci tohoto telefonu a my vám díky spolupráci s informátorem @OnLeaks (Steve Hemmerstoffer) přinášíme její exkluzivní rendery, video i soupis klíčových parametrů.

Motorola Moto G Stylus (2024): elegán s vestavěným stylusem

Letošní generace smartphonu Moto G Stylus podstoupí poměrně významnou designovou proměnu. Zatímco minulý model působil poměrně tuctově, připravovaná novinka bude navržena ve smyslu nejnovějších trendů. Telefon dostane kvádrovitější tvar s rovnými boky, mnohem elegantněji bude proveden modul fotoaparátu, který bude plynule vystupovat ze zad. Podobné řešení Motorola použije i u modelu Moto G Play 2024, pravděpodobně se tak bude jednat o designový podpis značky pro letošní generaci telefonů.

O tom, že před sebou nemáme vlajkový smartphone, prozrazují o něco tlustší rámečky okolo displeje, zejména na spodní straně. Kvůli tomu bude Moto G Stylus 2024 o něco větší než konkurenční telefony se stejně velkým 6,5″ displejem – jeho rozměry mají být 162,5 × 74,7 × 8,09 mm, v oblasti modulu fotoaparátu má být tloušťka 10,28 mm.

Vpravo stylus, vlevo port na sluchátka

Displej dostane rozlišení Full HD+, pravděpodobně se dočkáme i zvýšené obnovovací frekvence. Tuto položku sice ještě nemáme potvrzenou, ale loňský model se pyšnil 90Hz panelem, tak věříme, že Motorola níže nepůjde. Nahoře uprostřed displeje se bude nacházet kruhový otvor pro selfie kamerku, ve vystouplém fotomodulu na zádech pak najdeme duální 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací.

Hardwarové parametry Motorola Moto G Stylus (2024) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon, octa-core (TBA), GPU: TBA, RAM: TBA, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,5 × 74,7 × 8,09 mm, hmotnost: přibližně 190 gramů, zvýšená odolnost: vodoodpudivý „povlak“ Displej, konektivita a baterie 6,5", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, OIS, druhý: TBA, selfie kamera: 8 Mpx, Full HD video Kompletní specifikace

Hlavním tahákem telefonu bude bezesporu integrovaný stylus, který bude „zaparkován“ v pravém dolním rohu telefonu. V levém bude „vyvrtán“ 3,5mm otvor pro sluchátka, uprostřed pak najdeme port USB-C pro dobíjení akumulátoru s kapacitou 5000 mAh. Operačním systémem má být Android 13.

Kdy bude letošní generace smartphonu Moto G Stylus představena, v tuto chvíli nevíme. Loňský model spatřil světlo světa v květnu, je tedy možné, že Motorola bude cílit na podobný termín.