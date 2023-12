Exkluzivně: máme specifikace, tiskové snímky i cenu Motoroly Moto G Play 2024

Získali jsme exkluzivní podrobnosti o chystané Motorole Moto G Play 2024

Telefon potěší vylepšeným designem i lepší hardwarovou výbavou

Cena v USA má startovat na 169 dolarech

Značka Motorola se chystá zkraje příštího roku omladit své telefonní portfolio, přičemž svého nástupce by měl dostat i smartphone Moto G Play. Jeho poslední generace z konce loňského roku lákala na nízkou cenu a velkou výdrž na jedno nabití, jinak se jednalo o celkem nezajímavý telefon ze spodních cenových pater. Nám se podařilo ve spojení s informátorem @onleaks (Steve Hemmerstoffer) získat podrobnosti o nadcházející generaci, která by si měla polepšit jak ve výbavě, tak i v designu.

Moto G Play 2024: o dva zbytečné fotoaparáty méně

Podle tiskových snímků, které se nám dostaly exkluzivně do rukou, dojde u Moto G Play 2024 k příjemnému omlazení designu. Bradička pod displejem sice zůstane nadstandardně široká (jak je to u low-endů běžné), avšak zbytek telefonu vypadá poměrně atraktivně – Motorola vsadí na moderní ploché boky a elegantní fotomodul plynule vystupující z levého horního rohu zad.

Oproti minulé generaci dojde k zásadní redukci fotoaparátů – namísto loňské konfigurace 16+2+2 Mpx použije Motorola pouze jeden snímač s rozlišením 50 Mpx. Z modulu sice vykukují dvě „oči“, avšak to spodní patří LED blesku. Nápis Quad Pixel prozrazuje, že telefon bude pořizovat 12,5megapixelové fotografie vzniklé spojením 4 sousedních pixelů do jednoho. Video by pak mělo být možné zaznamenávat maximálně ve 4K rozlišení. Ze zad se vytratila čtečka otisků prstů, nově ji najdeme v zamykacím tlačítku na pravé straně.

Selfie kamerka se bude pyšnit rozlišením 8 Mpx, najdeme ji v kruhovém otvoru displeje nahoře uprostřed. Motorola opět vsadí na LCD zobrazovač s úhlopříčkou 6,5″, ovšem navýší u něj rozlišení z HD+ na Full HD+, což se pozitivně projeví na zvýšené jemnosti. Stejně jako u minulé generace potěší zvýšená obnovovací frekvence 90 Hz.

Paměťová karta i výstup na sluchátka

Moto G Play 2024 bude pohánět blíže nespecifikovaný čipset od Qualcommu, takže zatím nemůžeme potvrdit, zda telefon dostane podporu sítí 5G či nikoliv – minulá generace ji postrádala. Očekávat můžeme alespoň vyšší výkon, minule použitý MediaTek Helio G37 žádné velké svaly neukázal. Telefon bude k dispozici minimálně v jedné paměťové konfiguraci se 4 GB RAM a 64GB úložištěm s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou formátu microSD. Staromilce potěší i přítomnost 3,5mm výstupu na sluchátka na horní straně.

Na spodní straně najdeme výduch hlasitého reproduktoru a také otvor pro port USB-C, který mimo jiné poslouží k dobíjení interního akumulátoru s kapacitou 5 000 mAh. V kombinaci s jistě slabším čipsetem od Qualcommu by se tak mohlo jednat o telefon s vícedenní výdrží na jedno nabití. Mezi další benefity pak má patřit zvýšená odolnost proti postříkání vodou.

Hardwarové parametry Motorola Moto G Play (2024) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon, octa-core (TBA), GPU: TBA, RAM: 4 GB, interní paměť: 64 GB, pam. karta:

Rozměry: TBA, hmotnost: TBA, zvýšená odolnost: vodoodpudivý „povlak“ Displej, konektivita a baterie 6,5", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, selfie kamera: 8 Mpx, Full HD video Kompletní specifikace

Starší Android a příjemná cena

Moto G Play 2024 půjde do prodeje se starším Androidem 13, avšak aktualizace na novější Android 14 by na sebe neměla dlouho čekat. Telefon bude dostupný v několika barevných variantách, v tuto chvíli máme potvrzenou pouze verzi Sapphire Blue. V USA se telefon má prodávat za 169 dolarů, což je v přepočtu asi 4 600 korun včetně DPH. Premiéra Moto G Play 2024 by se měla uskutečnit už příští měsíc.