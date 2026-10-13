Evropa zaspala digitální revoluci. Podle bývalého šéfa Vodafone se to podruhé opakovat nesmí

- Colao: Evropa má méně než 2 GW výpočetní kapacity pro AI
- Vlády mají podle něj zjednodušit první roky firem a vyhradit malým firmám část zakázek
- Chce skutečně jednotný kapitálový trh a investice penzijních fondů do rizikového kapitálu
Vittorio Colao, někdejší šéf Vodafonu a ministr pro technologické inovace a digitální transformaci v italské vládě Maria Draghiho, vystoupil v pátek 9. října na zavřeném setkání s novináři v Turíně. Setkání se konalo v poslední den akce Wave by Vento. Evropa propásla velkou digitální vlnu, řekl, a další minout nesmí.
Kde vzít výkon pro AI
Evropa má podle Colaa méně než 2 GW výpočetní kapacity pro AI a potřebuje jí víc. Peníze do ní už začínají proudit, tempo ale nesedí, dodal. Dovednosti tu jsou a Evropa je navíc příliš sebekritická.
Evropská unie vyhlásila 30. července tendr na výstavbu a provoz až sedmi AI gigafactories, tedy velkých výpočetních center pro modely umělé inteligence. Nabídky se přijímají do 12. listopadu a po výběru na začátku roku 2027 mají centra začít fungovat do 18 měsíců. Komise mluví o investici přes 30 miliard eur, z toho veřejné peníze z EU a členských států mají činit nejvýše 10 miliard. Většina veřejného financování má přijít až z příštího rozpočtového rámce na roky 2028–2035.
Každá země jiný model
Nejdůležitější úkol vlád vidí Colao v tom, aby výrazně zjednodušily první tři až pět let života firmy. Itálie, Německo i Francie jsou podle něj pořád plné administrativních a pracovněprávních komplikací. Jako příklad uvedl digitální zdravotnickou firmu, pro kterou pracuje. Ve Francii mimořádně uspěla, v Německu dobře, jenže už s jiným modelem. Na Velkou Británii čeká další model, stejně jako dřív na Itálii.
Základním kamenem evropského 28. režimu je volitelná forma firmy EU Inc. Co z něj zatím vzešlo, nazval Colao „un topolino“, česky myškou. Žádný členský stát, včetně Itálie, prý nenavrhl přidat pracovněprávní, daňová ani administrativní pravidla, a tak se skončilo u registrace.
Komise ovšem návrh EU Inc. z 18. března označuje za výchozí bod, k němuž mají přibýt další iniciativy třeba v oblasti daní a pracovní mobility. Samotný návrh přitom kromě registrace do 48 hodin za nejvýše 100 eur zahrnuje i zaměstnanecké opce, zjednodušené insolvenční řízení pro inovativní startupy a černou listinu zakázaných národních praktik.
Colao chce také otevřít veřejné zakázky malým firmám a vyhradit jim nevelký podíl kontraktů. Ke státům v roli rizikových investorů je skeptický, státní fond fondů ale považuje za v pořádku. Veřejné peníze na strategické projekty, třeba čipy a energetiku, patří do průmyslové politiky. Soukromého kapitálu má přibýt od zakladatelů, kteří vydělané peníze znovu investují jako ve Švédsku, a od penzijních fondů, u nichž je potřeba změnit pravidla.
Jeden kapitál, společná pravidla
Na otázku, jak v Evropě udržet firmy před odchodem na americké burzy, odpověděl Colao, že kontinent potřebuje skutečně jednotný kapitálový trh s dostatečnou hloubkou. Euronext spolu s německými a švýcarskými burzami proti americkému trhu dohromady nic neznamenají. „Můžeme napsat další zprávu. Je ale čas začít jednat,“ řekl. Členské státy v zásadě souhlasí, jenže pak každý požádá o něco, co systém zpomalí.
U AI Colao připustil jisté riziko, částečně proto, že se vývoj odehrával jako závod bez pojistek, které by přidala tradičnější firma. Technologie funguje v globálním měřítku, a proto je potřeba pravidel, která všichni respektují. Kybernetická obrana si kvůli reakční době žádá mnohem užší spolupráci. Britský úřad NCSC je před ostatními a vede. Evropa udělala správně, že úřady pro kybernetickou bezpečnost zřídila, potřebují ale víc zdrojů.