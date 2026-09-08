Evropa srovnává krok s USA, na oběžnou dráhu vyslala první komerční raketu

- Německá společnost Isar Aerospace provedla úspěšný test orbitální rakety
- Mohla by výrazně pomoci evropské nezávislosti na Spojených státech a vládních organizací
- Pro Evropu jde o historický okamžik
Doprava do vesmíru, kupříkladu družic či zásob pro Mezinárodní vesmírnou stanici, není levná záležitost. Také z toho důvodu od těchto aktivit pomalu ustupují národní a mezinárodní kosmické agentury, které si našly mnohem lepší alternativu v podobě komerčních subjektů, jako je třeba SpaceX Elona Muska. Zatímco ve Spojených státech už spolupráce mezi státním a soukromým sektorem funguje na jedničku, v Evropě jsme stále závislí na státních strukturách. Jak to ale vypadá, tato situace nebude trvat dlouho.
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Komerční doprava na oběžnou dráhu pro Evropu
Německá společnost Isar Aerospace úspěšně vypustila první zcela komerční evropskou orbitální raketu. O tento počin se pokusila již loni v březnu, nicméně tehdy let trval pouhých 30 sekund, než se raketa zřítila do moře a explodovala. Tentokrát se společnosti podařilo z norského kosmodromu vynést dvoustupňovou raketu Spectrum na nízkou oběžnou dráhu Země, což je nejen pro Isar Aerospace historický průlom.
Co je zač společnost Isar Aerospace?
Evropská kosmická společnost Isar Aerospace nabízí služby v oblasti vynášení malých a středních satelitů a satelitních konstelací na oběžnou dráhu. Nosné rakety používané k přepravě těchto satelitů jsou vyvíjeny, vyráběny a testovány téměř výhradně vlastními silami. Isar Aerospace, jejíž sídlo se nachází nedaleko Mnichova v Německu, byla založena v roce 2018 a v současné době zaměstnává více než 400 zaměstnanců, kteří působí v 5 mezinárodních pobočkách.
„Společnost Isar Aerospace dnes otevřela cestu do vesmíru z kontinentální Evropy. Starty zůstávají největším úzkým místem globálního kosmického průmyslu a od dnešního dne existuje pro komerční i institucionální zákazníky skutečná alternativa. Evropa má nyní suverénní přístup do vesmíru. Otevřela se nám nová kapitola evropské kosmické dopravy,“ uvedl generální ředitel a spoluzakladatel Isar Aerospace, Daniel Metzler.
Dosud byla Evropa do značné míry závislá na společnostech jako Arianespace a Avio, které jsou z velké části financovány vládami. Vzhledem k současné globální politické situaci je tento průlom obzvláště důležitý pro evropské země, pro které jsou Spojené státy v tuto chvíli méně spolehlivý partner a které byly kvůli ruské invazi na Ukrajinu odříznuty od ruských raket Sojuz. Evropská kosmická agentura rovněž učinila z hesla „kupujte evropské produkty“ základní kámen své politiky, což v současném politickém klimatu není špatná strategie.