EU chce konkurovat SpaceX. Stovky miliard půjdou na satelitní internet i znovu použitelné rakety

Evropská unie je poněkud znepokojená úspěchy SpaceX a nechce zůstat pozadu. Tak by se dal shrnout rozhovor, který agentuře Reuters poskytl evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton, do jehož gesce spadá i vesmírný program. EU podle něj musí investovat stovky miliard korun do vývoje, aby si udržela „vesmírnou nezávislost“ nejen na Rusku a Číně, ale i USA.

Breton tvrdí, že vesmír je již nyní jednou ze silných stránek EU. Tento plán pak má být prostředkem, jak vše urychlit.

Opakovaně použitelné rakety po vzoru SpaceX

SpaceX získala svou významnou pozici na trhu tím, že začala recyklovat jednotlivé části raket. Komisař toto uznává a říká, že SpaceX předefinovala standardy pro rakety. Prohlásil, že v současnosti finišující příprava nové „evropské rakety“ Ariane 6 musí být vnímána jen jako nezbytný krok, ale zároveň se ihned musí začít přemýšlet o další generaci Ariane 7. Ta už by měla taktéž umožnit opakovanou použitelnost součástí, což je nejen levnější, ale také ekologičtější – a na to EU slyší.

Jedním z prvních kroků k tomuto cíli je chystané podepsání dohody s francouzskou společností Arianespace zajišťující vesmírné lety. Arianespace od EU obdrží miliardu euro (asi 27 miliard Kč) za balíček garantovaných startů. Tím by společnost podle Bretona měla získat lepší viditelnost a stabilní přísun prostředků pro inovace.

Rychlejší vývoj Galilea a „evropský Starlink“

Další významnou novinkou oznámenou komisařem, je urychlení projektu vylepšení evropského navigačního systému Galileo o tři roky. Nová generace satelitů by tak měla být k dispozici již v roce 2024. Satelity podle Brentona budou komunikovat mezi sebou, díky čemuž nabídnou přesnější informace a stanou se „nejmodernějším navigačním systémem na světě“.

Zatímco Galileo již funguje a jde pouze o jeho vylepšení, zcela novým projektem je „panevropský satelitní internet“. Breton si představuje, že by takto jednou měl mít každý Evropan přístup k rychlému satelitnímu internetu. Tento plán už nicméně nyní realizuje právě SpaceX se svým systémem Starlink, a to na globální úrovni. Nabízí se tak otázka, nakolik je potřebné utrácet obrovské prostředky za vybudování čistě evropské varianty.

Protikolizní systém pro satelity, miliardy a volné lety pro startupy

Počty satelitů ve vesmíru houstnou, přičemž právě systémy jako Starlink počítají s enormním množstvím nových družic. Aby se zabránilo kolizím, Breton také plánuje spustit práce na jakémsi systému řízení vesmírného provozu.

Další část prostředků – konkrétně miliarda eur – by měla zamířit do Evropského vesmírného fondu, z nějž by měly být podporovány startupy zabývající se vesmírem. Breton by také rád spustil jakousi soutěž, v níž by účastníci z řad vesmírných startupů mohli vyhrát bezplatný přístup k satelitům a vynášení vlastních.

Plány tak zní opravdu ambiciózně. Thierry Breton by rád celkových 16 miliard eur (430 miliard Kč) prosadil do dalšího unijního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že návrh pochází od člena Evropské komise, je to poměrně pravděpodobné. Je však třeba vzít v úvahu i fakt, že obrovské množství prostředků bude potřeba na sanování ekonomik zasažených koronavirem.