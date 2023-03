eSIM se chystá do důchodu. Qualcomm už má připravenou náhradu

eSIM je s námi teprve 7 let a už se chystá náhrada

Jako první ji najdete ve Snapdragonu 8 Gen 2

Standard eSIM, který tvoří alternativu k plastovým SIM kartám, je tu s námi od roku 2016. O jeho masovém rozšíření se zatím příliš hovořit nedá, navíc už brzy bude pravděpodobně nahrazen modernější technologií – iSIM.

Čím se iSIM od eSIM liší? Zatímco u eSIM se o ukládání šifrovaných síťových přihlašovacích údajů stará separátní čip, iSIM je nedílnou součástí hlavního čipsetu a díky tomu zabírá v zařízení méně místa. Tuto výhodu výrobci ocení nejen ve smartphonech, ale především v drobnějších zařízeních, např. v hodinkách.

Vůbec prvním čipsetem, který má v sobě technologii iSIM integrovanou, je Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Při jeho loňské premiéře se americká firma podporou iSIM nechlubila, jelikož nedisponovala potřebnými certifikacemi. Nyní však získala veškerá potřebná požehnání od GSMA, což je organizace, která implementuje nové standardy pro mobilní připojení, a tak může jít s novým standardem do světa.

Podle Qualcommu by se měl standard iSIM rychle uchytit – už v roce 2027 jej má využívat 300 milionů zařízení. Je však důležité, aby jeho podporu výrobci čipsetů přidali nejen do vlajkových mobilních procesorů, ale i do těch levnějších. Důležité je, že pro koncového zákazníka se nic nezmění, iSIM se budou do zařízení přihlašovat stejným způsobem jako eSIM.