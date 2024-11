Epic rozdává oceňovanou akční adventuru. Pospěšte si, než akce skončí

Na obchodě Epic Games Store je zdarma hra Ghostwire: Tokyo

Ta si od kritiků i hráčů vysloužila převážně pozitivní hodnocení

Akce trvá až do 7. listopadu

Společnost Epic Games je známá tím, že uživatele láká na svůj obchod tím, že tu a tam rozdá nějakou tu zajímavou hru zdarma. Tentokrát se do akce dostal zajímavý titul s názvem Ghostwire: Tokyo, který oceňují jak hráči, tak kritici. Ostatně na serveru Metacritic si titul vysloužil hodnocení 75 bodů ze sta, přičemž od uživatelů dostal rovných 8.3 bodů z 10, což nejsou vůbec špatná hodnocení. Proč byste ale tomuhle titulu měli dát šanci?

Epic Games Store rozdává zdamra Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo je akční adventura z roku 2022, kterou vyvinula společnost Tango Gameworks a vydala Bethesda Softworks. Příběh se odehrává ve fiktivní interpretaci japonského Tokia, které ovládly nadpřirozené bytosti, jež do města vypustil okultista. Hlavní postavou je chlapec jménem Akito, který byl smrtelně zraněn při autonehodě. Naštěstí byl nalezen, avšak posednul jej duch, který mu propůjčí několik schopností, díky nimž může bojovat proti přízrakům, vyšetřovat zmizení obyvatel Tokia a zachránit svou rodinu.

Hra je z pohledu první osoby a hráč prochází především lineárním, příběhově řízeným prostředím v okolí Tokia. Hra se kromě propracovaného bojového systému a bohatého stromu schopností navíc může pochlubit několika vedlejšími misemi mimo hlavní příběhovou linku, které hráče odměňují různými sběratelskými předměty a předměty, které mohou obohatit Akitovy schopnosti a zároveň poodhalit další souvislosti o herním světě a postavách, jenž po cestě potkáte.

Titul Ghostwire: Tokyo je na Epic Games Store běžně v prodeji za cenu 1 579 korun, avšak v období od 31. října až do 7. listopadu je hra na obchodu zcela zdarma. Kromě ní dal Epic Games do placu ještě multiplayerovou hříčku Witch It, která se stejně jako Ghostwire: Tokyo perfektně hodí k tématu Halloweenu a dušiček. Zaujaly vás tyto hry zdarma od Epic Games? Dejte nám vědět do komentářů.