Elon Musk zařadil zpátečku, akvizici Twitteru dočasně pozastavil z kuriózního důvodu

Když Elon Musk před měsícem oznámil záměr koupit sociální síť Twitter za astronomickou částku přibližně 3 miliardy dolarů (cca 45 miliard korun), považovali to mnozí za vtip. Jenže Twitter nakonec na jeho nabídku kývnul, což některé uživatele znervóznilo, avšak akcionáře vcelku potěšilo. Nyní se zdá, že si Musk pravděpodobně ukousl příliš velké sousto, když ve svém tweetu oznámil, že akvizici Twitteru dočasně pozastavuje.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022