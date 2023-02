Elon Musk vyhodil inženýra Twitteru. Ten mu přitom jen přinesl špatnou zprávu

V Twitteru je poslední dobou pořádně živo. Primárně jde o eskapády jeho majitele Elona Muska, který namísto slíbeného financování a větší demokratizace přinesl spíše chaos a nejistotu. Své by o sporném chování Muska mohl říct nejmenovaný inženýr, který mu podal zprávu ohledně stavu jeho účtu. Miliardáři se vysvětlení nelíbilo, a tak jej na místě propustil.

Minulý týden totiž Musk experimentoval s možností navýšení počtu sledujících skrze jednodenní přeměnu svého účtu na soukromý. K tomu se rozhodl na základě stížností prominentních pravicových uživatelů téže sociální sítě, kterým se nelíbilo, že v nedávné době mají nižší dosah než obvykle. Výsledky majitele Twitteru evidentně nepotěšily. „To je nehorázné. Mám více než 100 milionů sledujících, a přesto mám pouze desítky tisíc impresí,“ zuřil podnikatel na setkání s inženýry podle hned několika zdrojů.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022