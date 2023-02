Největší omezení Twitteru je pryč. Příspěvky mohou nově mít až 4 tisíce znaků

Sociální síť Twitter od svého počátku slouží ke zveřejňování krátkých zpráv. Jejich délka byla zpočátku omezena na pouhých 140 znaků, před pěti bylo toto číslo navýšeno na současných 280. Příspěvky přesahující tento limit bylo dosud nutné rozkouskovávat do kratších zpráv, někteří však nyní mohou toto omezení obejít.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK

Od dnešního dne se můžete na Twitteru setkávat s příspěvky o délce až 4 tisíce znaků, tvořit je ale mohou pouze američtí předplatitelé služby Twitter Blue. Tento limit navíc neplatí pouze pro nově vytvořené tweety, ale i pro odpovědi nebo citace.

Twitter pod vedením Elona Muska stále přemýšlí, jak dostat sociální síť do černých čísel, a předplatné je jednou z forem. Kromě delších tweetů mají předplatitelé zpřístupněnou funkci editace, možnost uploadovat delší videa, přidávat jako profilové obrázky NFT a spoustu dalších věcí.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023