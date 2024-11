Kde na to bere čas? Elon Musk se stal nejlepším hráčem Diabla IV na světě

Začátkem měsíce možná leckoho překvapila informace, že miliardář Elon Musk si v rámci svého jistě nabitého kalendáře najde čas na takovou věc, jako je hraní Diabla IV. Ostatně není se mu moc co divit, čtvrté pokračování legendárního titulu se vyvedlo na výbornou (o čemž se můžete přesvědčit také v naší recenzi), tudíž je velmi snadné mu propadnout. Jenže Elon Musk není jen tak ledajaký hráč, ale podle serveru Helltides patří dokonce mezi světovou špičku. V době publikování našeho předchozího článku se dokonce Musk nacházel na 22. místě.

Nyní to vypadá, že se se svou pozicí nechtěl jen tak spokojit a úspěšně zaútočil na pozici světové jedničky, alespoň podle videa, které zveřejnil na sociální síti X (dříve Twitter). V něm dokončil dungeon The Pit pod dvě minuty, konkrétně za 1 munitu a 56 sekund, což je podle všeho novým světovým rekordem – žebříček Helltides jej sice aktuálně na první příčku ještě neumístil, nicméně vzhledem k tomu, že není jasné, jak často je aktualizován, pravděpodobně se tak brzy stane. Pod dvě minuty se podařilo dostat pouze jednomu dalšímu hráči s přezdívkou Resistance, který dungeon pokořil za 1 minutu a 59 sekund. Musk při svém runu použil build Quill Volley Spiritborn, který ve hře aktuálně patří mezi nejsilnější.

So many life lessons to be learned from speedrunning video games on max difficulty. Teaches you to see the matrix, rather than simply exist in the matrix.

Diablo Tier 150 finished in under 2 mins.

(That's what she said😂) pic.twitter.com/KYvKm2vIy5

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2024