Pravda, nebo lež? Elon Musk patří mezi nejlepší hráče Diabla IV

Miliardář Elon Musk má překvapivou zálibu, kterou je hraní Diabla IV

V tomto titulu se navíc vyzná a podle svého tvrzení patří mezi nejlepší hráče světa

S přimhouřením oka se dá tvrdit, že zase tak daleko od pravdy nebude

Když se vysloví jméno Elon Musk, každému se vybaví trochu něco jiného. Pro jednoho se jedná o excentrického miliardáře, pro jiného zase o stále nedoceněného génia a někdo může namítnout, že jde jen o velkého tlučhubu, který měl především štěstí. Nikoho z nás by patrně nenapadlo spojit si Muska s populární hrou Diablo IV od vývojářů Blizzard Entertainment. Čtvrtá iterace kultovního akčního RPG je oblíbená u řady hráčů a podle mnohých jde o důstojného nástupce legendárního druhého dílu – o tom se však můžete více dočíst v naší recenzi.

Elon Musk patří mezi špičkové hráče Diabla IV

Jak na sebe Elon Musk překvapivě prozradil v podcastu Joe Rogana, není v Diablu IV rozhodně žádný zelenáč. Podle jeho tvrzení dokonce patří mezi TOP 20 hráčů na světě, což o sobě mohou říci jen dva Američané. Jeden by čekal, že člověk s pověstí jako Musk musí dozajista přehánět – konec konců stačí si vzpomenout například na jeho tvrzení o neprůstřelnosti Cybertrucku či jak přesně dokáže stanovovat termíny. Co je ale překvapivé je fakt, že toto tvrzení není tak úplně „mimo mísu“.

V době, kdy Elon Musk toto tvrzení pronesl, se skutečně nacházel na dvacátém místě žebříčku (aktuálně 22. místo), který sleduje, jak rychle hráč dokončí časově omezený dungeon s názvem The Pit, který patří mezi oblíbené místo hráčů pro sbírání předmětů a zkušeností po dohrání hry. Nutno podotknout, že jeho dokončení není žádná procházka růžovým sadem a že nejlepší hráč v tomto ohledu dosáhl na čas těsně pod dvě minuty. Samotný Elon Musk se poté pyšní časem 2 minuty a 45 sekund, což je rozhodně úctyhodné. Jen pro představu – nejlepším Čechem je hráč s přezdívkou PavelNaNetu, který dungeon dokončil za 3 minuty a 11 sekund.

Jeho tvrzení má ovšem jeden podstatný háček. Ačkoli je žebříček na serveru Helltides respektovaný a také jeden z nejpřesněji vedených, nejedná se o žádnou oficiální statistiku. Ostatně v samotném žebříčku se nachází jen 738 záznamů a tedy se nejedná o zcela reprezentativní vzorek. V tomto duchu se vyjádřil také jeden ze spoluzakladatelů serveru s přezdívkou Fayz pro server The Verge.

„Je to tak komplexní, jak to jen jde. Zaznamenané průchody dungeonu The Pit musí být podloženy video důkazem, přičemž naše komunita nás vždy upozorní, když jsou zaznamenány nová dokončení a záznamy jsou zveřejněny na sociálních médiích,“ napsal Fayz. „Neexistuje však způsob, jak bychom se dozvěděli o dokončeních tohoto dungeonu, pokud neexistuje záznam či jej uživatel nesdílel,“ dodal. Tvrzení, že Elon Musk patří mezi nejlepší hráče světa ve hře Diablo IV je tak možná trochu nadnesené, nicméně příliš daleko od pravdy nebude.