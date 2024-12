Elon Musk byl „vykopnut“ z populární hry Path of Exile 2. Neuhodnete, co bylo důvodem

Musk se opět pochlubil příhodou z jeho hraní videoher

Byl odpojen ze hry kvůli příliš rychlému hraní

Přitom ani nepoužíval žádná makra ani jiné vychytávky

Elon Musk, CEO několika nadnárodních firem, se nedávno proslavil tím, že si ve svém volném čase našel chvilku i na hraní počítačových her. Nestydí se ani za to, že je jedním z nejlepších hráčů populárního Diabla IV. Dokonce je jako jeden ze dvou Američanů uveden v žebříčku dvaceti nejlepších hráčů této hry. Nedávno se však podělil o méně příjemnou zkušenost ze světa videoher a to, že byl vyhozen ze hry s názvem Path of Exile 2. Na snímku obrazovky, který zveřejnil na platformě X stojí: „Byl jsi vykopnut za příliš rychlé provedení mnoha akcí.“

Vždyť jsem nepoužíval ani…

Musk se však ohradil, že nepoužívá žádná makra, ani automatizované sekvence akcí, aby ve hře získal neoprávněnou výhodu. Na otázku, zda tvůrci této akční RPG hry při vytvoření více než deseti aktivních dovedností neočekávali, že je lidé budou používat, odpověděl Musk: „Trestem za příliš mnoho kliknutí za sekundu je, že vás okamžitě popraví. Myslím, že to bude spraveno.“

Wasn’t even using a macro lol pic.twitter.com/nDb9REalB5 — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2024

Excentrický miliardář již dříve hovořil o pozitivním vlivu, který na něj má hraní videoher. Během rozhovoru se známým tvůrcem podcastů, Joem Roganem na začátku tohoto roku řekl: „Když hraju videohru na extrémní obtížnost, musím se na ni plně soustředit. A to má na mě velmi pozitivní účinek.“

Nové videoherní studio xAI

Minulý měsíc navíc oznámil, že plánuje založit vlastní herní studio pod hlavičkou společnosti xAI. Na X si postežoval, že je prý příliš mnoho herních studií, která jsou vlastněna obrovskými korporacemi a on chce založit nové studio, kde prim bude hrát umělá inteligence, aby hry byly opět skvělé, což mohla být i narážka na Trumpův volební slogan „Make America Great Again“.

Zdali to Musk dotáhne až dokonce, to se nechme překvapit. V minulosti nám však již mnohokrát dokázal, že si za svými sny jít rozhodně umí.