Elon Musk zakládá herní studio, zaměří se na využití AI

Známý miliardář překvapil zprávou, ve které naznačil založení vlastního herního studia

To pro mělo spadat pod xAI a vytvářelo by tituly s využitím umělé inteligence

Musk několikrát prokázal, že své „twitterové nápady“ umí dotáhnout až do konce

Excentrický miliardář Elon Musk je znám tím, že když si něco vezme do hlavy, zpravidla na to hodlá vynaložit nemalé finanční prostředky, aby svůj „výmysl“ uskutečnil. Vzpomenout můžeme například na projekty jeho firmy The Boring Company, která jednu dobu vesele prodávala plamenomety. Tentokrát se Musk ovšem rozhodl vstoupit do trochu jiného byznysu, alespoň podle jeho oznámení na sociální síti X (dříve Twitter). Někdo by mohl namítnout, že takováto prohlášení nelze zcela brát vážně, nicméně historie nejednou ukázala, že Musk nemá od tweetů daleko k činům.

Bude mít Musk vlastní herní studio?

Nyní v odpovědi uživateli Shibetoshi Nakamoto (vlastním jménem Billy Markus), který stojí za tvorbou jednu dobu populárního memecoinu Dogecoin, Elon Musk naznačil, že by mohl vstoupit do videoherního průmyslu. Markus si totiž stěžoval, že herní média a herní studia jsou ideologicky zatížená, přičemž nechápe ve spojitosti s tím, že hráči vždycky odmítali pozérství. Musk přesdílel tento příspěvek s komentářem, že „příliš mnoho herních studií je vlastněno velkými korporacemi a že jeho firma xAI vytvoří vlastní AI herní studio, které opět udělá hry skvělé,“ přičemž tímto parafrázoval heslo Donalda Trumpa „Make America great again.“

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

Jaké má Musk konkrétní plány se prozatím nepochlubil, nicméně jak minulost ukázala, miliardář umí své aktuální rozmary dotáhnout až do konce. Pod příspěvkem se již sešli někteří nadšení hráči, kteří Muskovi začali doporučovat, jakým směrem by se měl vydat. Podle někoho by mohl koupit licenci na Dungeons and Dragons (pod kterou vyšlo velmi úspěšné RPG Baldur’s Gate 3), jiní zase vyslovili přání pro vydání duchovního nástupce strategie Starcraft.

Zaujetí Muska pro hry rozhodně nelze popřít. Nedávno jsme například přinesli zprávu, že podle žebříčku na serveru Helltides je jedním z nejlepších hráčů Diabla IV, pokud vůbec ne tím nejlepším. Před pár dny si také na sociální síti X stěžoval samotnému generálnímu řediteli Microsoftu Satyu Nadellovi, neboť se mu nelíbila politika přijímaní scénáristů pro hru Avowed. Jestli svůj nápad Elon Musk dotáhne do konce i tentokrát si nicméně budeme muset počkat.