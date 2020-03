Dron DJI Mavic Air 2 uniká na prvních fotografiích

Drony čínské firmy DJI patří mezi to nejlepší, co si můžete pořídit. Jeden z nejpopulárnějších modelů, DJI Mavic Air, už od roku 2018 vyhlíží svého nástupce. Podle spekulací by měl přijít na trh už v dubnu, nicméně firma je na oficiální informace skoupá. Naštěstí leakeři nelenili a přinesli nám snímky chystaného nástupce Mavicu Air.

Za únikem snímků stojí twitterový účet OsitaLV. Pořízené fotografie jsou překvapivě detailní a lze z nich vyčíst některé chytané novinky. Největší změnou prošel ovladač – ten ze všeho nejvíce připomíná DJI Smart Controller, akorát bez displeje. Počítá se, že k ovladači připojíte svůj chytrý telefon. Na rozdíl od předchozí generace, která přichytávala telefon na spodní stranu, se u nástupce dočkáme umístění v horní části, což jednoznačně chválíme.

Na samotném dronu toho ale příliš nového nevidíme – ostatně proč měnit něco, co funguje. Design DJI Mavic Air 2 se inspiroval u řady Mavic 2, což rozhodně není na škodu. Stejně tak se nejspíše dočkáme i velmi podobné senzorové výbavy, jako je kupříkladu systém duálního vidění, infračervené senzory nebo přisvětlovací světlo na spodní straně, které dronu bude pomáhat v horších světelných podmínkách.

Gimbal a kamery se zdají být stejné jako na Mavicu 2 Pro, i když po bližším zkoumání to vypadá, že senzory budou o něco menší. Neměla by chybět ani schopnost vyhýbat se překážkám v úhlu 360 stupňů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o uniklé snímky, tak není známa cena, ani dostupnost.