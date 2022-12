Dostane Nothing vlastní dceřinou značku? První produkt nikoho nepřekvapí

Nothing se údajně chystá vytvořit novou podznačku

Prý ponese jméno Particles by XO

První vlaštovkou mají být bezdrátová sluchátka

Společnost Nothing od doby své existence uvedla na trh jeden chytrý telefon a hned dvojici bezdrátových sluchátek, což na téměř dva roky jejího působení není zrovna špatný výsledek. Podle posledních uniklých informací je ale Nothing jejímu zakladateli Carlu Peiovi malý a nejspíše se chystá vytvořit sub-brand ve stylu Redmi, Poco či Black Shark, za kterými stojí Xiaomi.

Jméno nové značky by mělo být Particles by XO, alespoň v této podobě se objevilo ve zdrojových kódech. Server 91mobiles rovněž přišel s rendery prvního produktu, který by se pod označením Particles by XO měl začít prodávat. Poměrně nepřekvapivě jde o bezdrátová sluchátka.

Samotné špunty vypadají trochu excentricky, což ale není vzhledem k tvůrcům nic překvapivého. Podle spekulací budou v prodeji primárně ve Spojených státech a cílit budou na zákazníky s citem pro módu. Nemělo by jim chybět aktivní potlačení hluku či podpora kodeku LHDC.

Jestli Pei skutečně chystá novou značku, či se jen zdroje nechaly unést, není prozatím jasné. Nutno podotknout, že se jedná o poměrně divokou spekulaci.

