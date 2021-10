Dorazí Samsung Galaxy S21 FE už příští týden? Moc na to nevsázejte

Samsung v tomto týdnu oznámil chystané pokračování svého srpnového Unpacked Eventu, na němž představil ohebné smartphony Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3. V tuto chvíli není moc jasné, jaké novinky akce nachystaná na příští středu přinese, ale zdá se, že dlouho očekávaný smartphone Galaxy S21 FE mezi nimi nebude.

Galaxy S21 FE až v lednu?

Nad smartphonem Samsung Galaxy S21 FE stále visí mnoho otazníků. Samsung jej má nepochybně připravený, ale s jeho uvedením na trh stále váhá. Pravděpodobně za to může polovodičová krize a možná i strach, aby tento model neubíral pozornosti dobře se prodávajícím „skládačkám“. Jejich prodeje jsou pro Samsung prioritou, neboť na nich má největší marži.

Přestože na internet unikla o Galaxy S21 FE spousta materiálu včetně propagační akce s podnázvem „back to school“, pravděpodobně se tohoto modelu letos vůbec nedočkáme. Uznávaní informátoři Ross Young, Max Weinbach a Jon Prosser se shodli na tom, že slavnostní odhalení Galaxy S21 FE bylo odsunuto až na příští rok, přičemž již padlo datum 11. ledna.

To by korespondovalo s dřívější zprávou serveru SamMobile, která rovněž přisuzovala Galaxy S21 FE lednový termín a navíc přišla se spekulací, že by kvůli tomu mohla být odložena premiéra vlajkových modelů řady Galaxy S22.

O čem tedy bude Galaxy Unpacked Part 2?

Středeční tisková konference bude pravděpodobně věnována především novému prostředí One UI 4, které Samsung staví nad novým Androidem 12. Ten by měl přinést velké množství novinek, přičemž důraz má být kladen i na nové funkce pro ohebné smartphony. Zřejmě proto se akce jmenuje Unpacked Part 2, neboť bude přímo navazovat na srpnovou událost. Na ní Samsung řekl pouze „A“ a nyní se chystá přidat i potřebné softwarové „B“.