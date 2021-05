Dnes v 18:30 začíná Google I/O, sledujte s námi živý přenos

Zatímco v loňském roce jsme o vývojářskou konferenci Google I/O kvůli koronaviru přišli, letos už je softwarový gigant připraven mnohem lépe. Již dnes v 18:30 našeho času můžete společně s námi sledovat úvodní keynote, na které Google představí vše podstatné, co by mohlo laickou veřejnost zajímat. Na co se můžeme těšit?

Především to bude kompletní představení Androidu 12, který jsme sice sledovali na průběžně vydávaných preview verzích, nicméně v rámci Google I/O se dočkáme plnohodnotného představení, včetně řady ukázek. Poslední dobou se rovněž spekuluje o vylepšení operačního systému pro chytré hodinky WearOS, který má do svých hodinek nasadit také Samsung.

Možná se také dočkáme ukázky vlastního procesoru Whitechapel či představení sluchátek Pixel Buds. Co všechno si pro nás Google přichystal, se dozvíme už za pár hodin v živém přenosu, přičemž už během konference pro vás všechny důležité novinky budeme zpracovávat.