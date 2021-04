Divoká spekulace: Samsung prý zvažuje spolupráci s Olympusem

Jedním z nejdůležitějších prvků v dnešních mobilních telefonech je fotoaparát. Stačí se zeptat kohokoli v okolí, co od chytrého telefonu očekává, a jistě jednou z odpovědí bude, aby „dobře fotil“. Smartphony od Samsungu bezesporu patří mezi naprostou špičku, pokud jde o fotoaparát, nicméně oproti konkurentům zatím s žádným velkým jménem ze světa fotoaparátů nespolupracuje.

Zatímco Huawei spolupracuje s Leicou, Sony a Nokia koketuje s německou firmou Zeiss a OnePlus nedávno uvedlo na trh první telefon ve spolupráci s Hasselblad, Samsung se musel vždy spolehnout jen sám na sebe. Tomu by ale mohl být konec, alespoň podle uznávaného leakera Ice Universe. Ten totiž tvrdí, že korejský gigant čile komunikuje s japonskou firmou Olympus.

Leaker Yogesh na Twitteru tuto domněnku vyjádřil také, přičemž si přisadil s tím, že poprvé se Olympus zapojí v rámci speciální edice telefonu řady Galaxy Z Fold, případně by mohlo jít přímo o chystaný Z Fold 3. Pravidelně bychom poté mohli logo Olympus vídat na chytrých telefonech z nejvyšší řady Samsungu, počínaje řadou Galaxy S22.

Svou troškou do mlýna přispěl i samotný Samsung, který zvolil kódové označení Olympus pro svůj příští vlajkový procesor Exynos. Pokud se Samsung s firmou Olympus skutečně spojí, vyvstává otázka, zda by se jednalo jen o marketingové spojení, či zda by se Japonci zapojili do tvorby fotoaparátu nějak více.

Olympus už fotoaparáty nevyrábí

A rozhodně bychom neměli opomíjet ještě jeden důležitý fakt, a sice že Olympus v roce 2020 po více než 80 letech s výrobou fotoaparátů skončil a vsadil karty na zdravotní techniku. Fotografickou divizi od Olympusu odkoupila investiční společnost Japan Industrial Partners, která v roce 2014 od Sony koupila značku VAIO.