Divoká spekulace: dočkáme se u Huawei P40 Pro grafenové baterie?

Nedávný tweet francouzského zastoupení značky Huawei v mnohých vzbudil nadšení z možnosti, že se konečně dočkáme převratu v oblasti baterií ve smartphonech. Připravovaná novinka Huawei P40 Pro má totiž překvapit baterií z grafenu. Tím by se zrychlilo nabíjení a docházelo by k mnohem menší degradaci než u lithium-ion baterií.

Při kapacitě 5000 mAh, plnému dobití za 45 minut a zmenšení rozměrů o 30 % se vskutku jedná o skvělé hodnoty. Jenže zároveň s optimistickými zprávami přišly i pochybnosti. Jedna z největších pochybností je to, že původní zprávu o grafenové baterii publikoval Yash Raj Chaudhary z Indie. Jeho tweet i komentáře pod ním byly tak matoucí, že francouzský Huawei se jím nechal zmást a zřejmě vypustil informace, které nejsou nijak potvrzeny.

(1/3) #HuaweiP40 6.5 inch 2K OLED Waterfall display 120Hz Refresh Rate 98% screen to body ratio (about) Leica Penta Camera 64MP( Sony IMX686 1/1.7 inch , supports OIS) +20MP ultra wide camera+12 MP (Periscope) telephoto lens +Macro camera + ToF

Leaker a technologický guru @IceUniverse však na svém Twitteru jasně zdůraznil, že se jedná o omyl a s dnešními technologiemi zatím není možné přijít s grafenovou baterií takových parametrů. Na jeho tweet přímo reagovala PhoneArena, která jako jedna z prvních vydala článek o údajné baterii Huawei P40 Pro.

This is a technology that is currently impossible.

— Ice universe (@UniverseIce) December 23, 2019