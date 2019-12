Huawei P40 Pro: známý leaker odhalil podobu i parametry

Steve Hemmerstoffer, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou @onLeaks, zveřejnil 3D rendery chystaného smartphonu Huawei P40 Pro. Ty byly vytvořeny na základě informací, které má Steve k dispozici. Huawei P40 Pro by měl být představen na konci března na tiskové konferenci v Paříži a s největší pravděpodobností nenabídne služby od Googlu.

Když jsem rendery Huawei P40 Pro spatřil poprvé, ihned jsem si řekl, že tohle jsem už někde viděl. Zadní strana totiž nápadně připomíná Samsung Galaxy S11, také bychom na ní měli nalézt vystouplou plochu obdélníkového tvaru, do které mají být zasazeny minimálně čtyři fotoaparáty a další senzory, jako je například 3D ToF kamerka.

Chybět tradičně nebude certifikace společností Leica. Těžko ale v Huawei mohli opisovat od Samsungu (nebo v Samsungu od Huawei), když ani jeden z telefonů ještě nebyl představen. Přesto je zadní prostor pro fotoaparáty zajímavou shodou náhod.





Zatímco v případě Samsungu Galaxy S11 už známe většinu parametrů fotoaparátu, Huawei si specifikace zatím pečlivě střeží. Kromě hlavního 64Mpx modulu by neměl chybět 2x (20 Mpx) a 5x optický zoom (12 Mpx) a 20Mpx širokoúhlý objektiv. Spekuluje se také o přítomnosti speciálního objektivu pro focení makra.

Huawei P40 Pro a hardwarové parametry

Huawei P40 Pro by měl disponovat obří baterií s kapacitou 5 500 mAh s podporou rychlého 50W dobíjení. Hnacím motorem by měl být čipset Kirin 990 s podporou 5G sítí. O zobrazování se postará 6,5″ OLED displej s Quad HD+ rozlišením a mírným zaoblením na okrajích. Obnovovací frekvence panelu bude 120 Hz a vyplňovat by měl téměř 98 % přední strany.

Hardwarové parametry Huawei P40 Pro Systém: Android 10 Rozměry: nezjištěno , Hmotnost: nezjištěno Procesor: HiSilicon Kirin 990, octa-core RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,5", Quad HD+, 1440 × 2880 px Fotoaparát: , f/1.6 , Přední kamera: nezjištěno Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Hodnota operační paměti má být 8 GB, kapacita interní paměti bude 128 a 256 GB. Chybět by neměl ani slot na paměťové karty. Naopak sbohem a šáteček pravděpodobně dáme 3,5mm audio jacku.

I když má Steve většinou velmi dobré zákulisní informace, prozatím je doporučujeme brát s drobnou rezervou. Na druhou stranu, přítomnost vystouplé plochy pro fotoaparáty potvrzuje i jeden z prvních oficiálních renderů, které z Huawei unikly.