Takhle vypadá Galaxy Note 10 Lite: prohlédněte si jej na oficiálních snímcích

Toužíte-li po smartphonu se stylusem, a zároveň se vám nechce utrácet za vlajkové modely řady Samsung Galaxy Note, nemáte prakticky vůbec nic na výběr. Samsung si je této díry na trhu vědom, a zřejmě již brzy se ji chystá zaplnit odlehčeným modelem Galaxy Note 10 Lite. Zatím nevíme, kdy bude odhalen, můžeme si jej však s předstihem prohlédnout na uniklé oficiální sadě tiskových snímků.

Galaxy Note 10 Lite: vpředu plochý displej, vzadu tři fotoparáty

Galaxy Note 10 Lite v sobě rozhodně příslušnost ke značce Samsung nezapře. Přes jeho čelní stranu se bude rozpínat rozměrný displej narušený otvorem pro selfie kamerku, podobně jako u základního Note 10 bude umístěn nahoře uprostřed. Drobným ústupkem k nižší ceně bude absence zahnutí panelu po stranách a mírně širší rámečky nad a pod displejem. Čtečka otisků prstů zdá se v panelu zůstane, neboť není patrná ani na zádech, ani na bocích telefonu.

Samsung se také vydává cestou sjednocování designu zadních stran svých telefonů, evidentně bude čím dál častěji využívat čtvercový nebo obdélníkový fototomodul černé barvy umístěný do levého horního rohu. V případě Galaxy Note 10 Lite v něm máme najít trojici fotoaparátů, přičemž ten hlavní údajně ponese rozlišení 48 megapixelů.





Sekundární kamerka bude nepochybně sloužit k záznamu širokoúhlých fotografií, třetí člen by mohl dodat schopnost bezztrátového optického přiblížení, může se ale také jednat o makro kamerku či pouze pomocný snímač pro lepší odhad hloubky scény.

Nový stylus s Bluetooth 5.1

Server WinFuture.de, který tiskové snímky telefonu zveřejnil, spekuluje o čipsetu Qualcomm Snapdragon 855 a rovněž o přítomnosti tradičního sluchátkového jacku. Ten by se měl nacházet na spodní straně zařízení, kde také bude vchod do šachty k zaparkování stylusu Samsung S Pen. Údajně se bude jednat o novou generaci vybavenou technologií Bluetooth 5.1, která by měla být nápomocná při poměrně přesném hledání ztraceného stylusu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Note 10 Lite Systém: Android 10 Rozměry: bude upřesněno , Hmotnost: bude upřesněno Procesor: Exynos 9810 RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,5 - 6,7", bude upřesněno, Full HD+, 1080 × 2280 px Fotoaparát: , neuvedeno , Přední kamera: bude upřesněno Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Samsung Galaxy Note 10 Lite má být představen v příštích dnech, cena je odhadována na přibližně 670 EUR (asi 17 tisíc korun). Očekávat můžeme minimálně černou, bílo-modrou a červenou barevnou variantu.