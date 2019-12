Známe termín odhalení Huawei P40. Dočká se Google služeb?

Smartphony Huawei řady Mate 30 zatím náš trh míjejí, avšak nadcházející vlajkové modely řady P40 by do Evropy mohly zavítat. Čínský gigant je totiž hodlá představit v Paříži, a to na konci března příštího roku. Oznámil to sám šéf Huawei Richard Yu v rozhovoru pro francouzský tisk.

Huawei P40: spousta vylepšení a softwarový hendikep

Od řady P40 máme podle šéfa Huawei očekávat zlepšenou kvalitu fotografií, rychlejší čipset a také větší výdrž na jedno nabití; spekuluje se, že Huawei vůbec poprvé použije akumulátor využívající grafen. Těšit se také můžeme na podporu sítí 5G, kterou dodá čipset Kirin 990.





Co se týče softwaru, zatím se situace nijak nezměnila; Richard Yu potvrdil, že na telefonech řady P40 Pro poběží Android 10 s rozhraním EMUI 10 bez aplikací a služeb od Google. I přes tento hendikep ale mají být telefony prodávány klasickými distribučními kanály, a to prostřednictvím obchodů a operátorů.

Huawei čím dál více propaguje svůj vlastní obchod aplikací, dokonce na sociálních sítích rozdává za stažení aplikací z AppGallery slevy do eshopu.

Ušetři s Huawei. 💰Stáhni si z AppGallery aplikaci Dáme jídlo nebo Kiwi.com a získej 200 Kč na nákup na našem e-shopu. 🤩… Zveřejnil(a) Huawei Mobile dne Pondělí 16. prosince 2019

Doufejme, že se čínskému výrobci povede do obchodu dostat co nejvíce aplikací, aby za konvenčními telefony s Androidem netrpěly velkým množstvím kompromisů.