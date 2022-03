Displej kam se podíváš. Takový telefon od Samsungu bychom si nechali líbit

Samsung je bezesporu globálním lídrem v segmentu ohebných telefonů. Jeho modely Galaxy Z Fold 3 a Flip 3 patří mezi špičku, což ovšem neznamená, že by Korejci usnuli na vavřínech. v Soulu se neustále snaží hledat nové způsoby, jak ohebné displeje využít. Nyní server LetsGoDigital odhalil patent, který poukazuje na možné monolitické zařízení s displejem, který obepíná celé tělo.

Jako první s touho koncepcí přišlo Xiaomi u modelu Mi Mix Alpha, nicméně ten se nedostal do prodeje. Nyní zjevně s podobným zařízením experimentuje také Samsung, alespoň podle patentu podaného v červenci 2021 u amerického patentového úřadu. Patent se točí primárně okolo možností ovládání, které takové řešení přináší. Pro lepší představu o výsledné podobě připravil Technizo Concept pro LetsGoDigital detailní rendery.

Kromě ovládání dotykem by rovněž neměla být problémem ani interakce skrze S Pen. Jeho podporu Samsung zahrnul už v případě Galaxy Z Fold 3, tudíž se nejedná o žádné velké překvapení. Zahnutý displej obepíná celé zařízení včetně hran, přičemž fotoaparáty se ukryly do lišty nahoře, kam displej už nezasahuje. Podobná lišta se nachází i vespod displeje. Na horní hraně je pak fyzické vypínací tlačítko, nicméně ovládání hlasitosti už probíhá skrze ta virtuální. Samozřejmostí je USB-C pro nabíjení, nicméně k dispozici by mělo být také bezdrátové nabíjení.

Zajímavostí je, že render předpokládá, že na jedné straně bude trojice hlavních fotoaparátů a na druhé se bude nacházet selfie kamera. Vzhledem ke konstrukci totiž dedikovaná čočka pro selfies nedává příliš smysl. Takové nelogičnosti ale nejsou u konceptů ničím výjimečným.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pouhý patent, není jisté, zda a případně kdy by se podobné zařízení mohlo dostat do výroby. O ceně také můžeme pouze spekulovat.