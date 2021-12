Budoucí skládačku od Samsungu ohnete nadvakrát. Odhalil ji nový patent

Samsung slaví se svými ohebnými smartphony velký úspěch, v Jižní Koreji je Galaxy Z Flip 3 nejprodávanějším telefonem minulého čtvrtletí a jeho většímu kolegovi Galaxy Z Fold 3 patří ve stejném žebříčku 4. místo. Nelze se tak divit, že má Samsung s ohebnými smartphony do budoucna, velké plány, v nichž zřejmě budou i jiné typy zařízení, než které dosud známe.

Galaxy Z Fold se dvěma klouby?

Samsung si v červnu letošního roku podal u WIPO (World Intellectual Property Organisation) patentovou přihlášku na nový typ skládacího zařízení se dvěma klouby. Před několika dny pak byla přihláška zveřejněna, a to včetně několika vizuálních konceptů znázorňujících, jak by takové zařízení mělo vypadat.

Nutno podotknout, že Samsung přemýšlí poměrně dost do hloubky, ze schématu je jasně patrné, kde by se měly nacházet jaké komponenty – baterie, základní desky, modul se třemi fotoaparáty či kabelová propojení a antény. Návrh také prozrazuje přítomnost poddisplejové čtečky otisků prstů a polohu konektorů USB a HDMI. Ano, slyšíte správně, Samsung dokonce počítá s HDMI konektivitou podobně jako Sony u svých prémiových fotomobilů.

Tím, že by se telefon skládal nadvakrát, odpadla by nutnost osazovat jej sekundárním displejem, neboť roli „vnějšího“ zobrazovače by plnila viditelná třetina skládacího panelu. I přesto Samsung v nákresu zmiňuje „Rear sub-display“, což bude patrně pouze proužek sloužící jako hledáček pro hlavní fotoaparát v portrétním režimu. Selfie kameru totiž ve skládacím zobrazovači nevidíme; možná se stejně jako u Galaxy Z Fold 3 schovává přímo pod displejem.

V zavřeném stavu telefon na nákresech vypadá jako… jako tři smartphony položené na sebe, což zřejmě nebude v kapse příliš pohodlné. Stejně tak bude nutné dávat zvýšenou pozornost na displej, neboť světu bude vystavena část toho ohebného.

O tom, zda a případně kdy Samsung tento typ zařízení představí, je zatím předčasné spekulovat. Nicméně podobné zařízení údajně chystají i další značky, zejména Oppo, Vivo, Xiaomi a Huawei, takže by Samsung neměl příliš otálet.