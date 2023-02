Displej Galaxy S23 Ultra se prý ihned poškrábe, ukazuje smolař na videu

Nepříjemné překvapení čekalo na majitele nového Galaxy S23 Ultra, který na Twitteru vystupuje jako @AdamJMatlock. Podle svých slov vyrazil do obchodu s telefonem v kapse. Po návratu domů se zděsil, protože se v horní polovině displeje objevilo 8–10 větších i menších škrábanců.

Poškozený tvrdí, že zařízení tou dobou používal pouze jeden den a choval se k němu příkladně – asi jako se k novému telefonu chováme všichni. Bohužel nelze ověřit, co poškrábání obrazovky předcházelo. Někteří diskutující pod příspěvkem zmiňují, že mikroskopické škrábance mohly způsobit částečky prachu nebo písku v kapse.

Gorilla Glass Victus 2 is apparently also garbage. Surface abrasions galore from being in my pocket. Less than one day of use. #samsung #GalaxyS23Ultra pic.twitter.com/ntOXgdXS9e

