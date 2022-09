Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (9/2022)

Začátkem měsíce se Disney+ tradičně chlubí novými přírůstky do svého bohatého katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše displeje. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Které to jsou tentokrát?

Andor

Datum premiéry 1. řady: 21. 9. 2022

21. 9. 2022 Hrají: Diego Luna, Alan Tudyk, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Kyle Soller

Seriál Andor přinese nový pohled na galaxii Star Wars a zaměří se na cestu Cassiana Andora za poznáním toho, co může změnit. Seriál přináší příběh o vznikající rebelii proti Impériu a o tom, jak se do ní zapojili lidé a planety. Je to éra plná nebezpečí, podvodů a intrik, kde se Cassian vydá na cestu, která je předurčena k tomu, aby se z něj stal hrdina povstalců.

Andor | Official Clip | Disney+

Watch this video on YouTube

Po nepříliš dobře přijaté poslední filmové trilogii Star Wars se Disney snaží o nápravu alespoň povedenými seriály, mezi které patří například Mandalorian či Obi-Wan Kenobi. Dalším přírůstkem do světa hvězdných válek je Andor, který má ambici ukázat rebely nejen jako archetyp „hodných hochů“, ale především jako skupinu, která občas musí sáhnout k drsným metodám, aby měla reálnou šanci na úspěch. Jestli se to podaří, se teprve uvidí.

Vítejte ve Wrexhamu (Welcome to Wrexham)

Datum premiéry 1. řady: 21. 9. 2022

21. 9. 2022 Účinkují: Ryan Reynolds, Rob McElhenney

V dokumentárním seriálu Vítejte ve Wrexhamu se Rob McElhenney a Ryan Reynolds učí, jak vést třetí nejstarší profesionální fotbalový klub na světě. Pořad sleduje nejen Robův a Ryanův rychlokurz menežování velšského fotbalového klubu, ale také ostudy neoddělitelně spjaté s týmem a městem, které na oba spoléhá.

Welcome to Wrexham Official Trailer | Rob McElhenney, Ryan Reynolds | FX

Watch this video on YouTube

Když se mluví o koupi fotbalového týmu, většinou jsou ve hře ropné peníze a top kluby. V případě Wrexhamu je to ovšem opačně – jmenovaní herci si pořídili tým z velšského venkova hrající až pátou nejvyšší anglickou soutěž. Jestli se dvojici podaří postavit mančaft na nohy, probudit v něm vítěznou mentalitu a především přesvědčit fanoušky, že se nejedná o výstřední fór dvou zpovykaných celebrit, se budete muset přesvědčit na vlastní oči.

Mike

Datum premiéry 1. řady: 8. 9. 2022

8. 9. 2022 Hrají: Trevante Rhodes, Scott MacDonald, Harvey Keitel, Kale Browne, Kenneth Trujillo

Seriál Mike odhaluje dynamický a kontroverzní příběh jednoho z nejlepších boxerů všech dob, Mika Tysona. Tak se dá ve stručnosti shrnout životopis na pokračování, který se točí okolo vynikajícího, ale zároveň velmi kontroverzního muže, jemuž život uštědřoval tvrdé rány. Ty však velmi rád vracel zpět v boxerském ringu.

Mike | Official Trailer | Hulu

Watch this video on YouTube

Ať už Mika Tysona milujete, nebo nenávidíte, pokud je box vaším oblíbeným sportem, neměli byste si nechat tento seriál uniknout. V záplavě přenosů z aktuálně módního UFC ostatně návrat ke starému dobrému boxu představuje velmi ceněné osvěžení.

Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder)

Datum premiéry: 8. 9. 2022

8. 9. 2022 Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi

Thor se nachází na své nejtěžší životní pouti – za nalezením vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru. Korga a svou ex-přítelkyni Jane Foster, která stejně jako mocný Thor ovládá mocné kladivo Mjolnir. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve, než bude pozdě.

Marvel Studios' Thor: Love and Thunder | Official Trailer

Watch this video on YouTube

Komiksové univerzum Marvelu je nezastavitelný kolos, který chrlí jeden film za druhým. Ten poslední se točí okolo legendárního boha hromů a blesků, který opět musí vyřešit problém galaktických rozměrů. Někteří fanoušci a kritici ale film Thor: Láska jako hrom nehodnotí příliš pozitivně. Jestli mají pravdu, se budete muset přesvědčit na vlastní oči.

Pistol

Datum premiéry 1. řady: 7. 9. 2022

7. 9. 2022 Hrají: Toby Wallace, Maisie Williams, Louis Partridge, Emma Appleton, Jacob Slater,

Středobodem zuřivé a vzteklé rokenrolové revoluce jsou Sex Pistols. A středobodem téhle série je kytarista a zakládající člen této kapely Steve Jones. Jeho neskutečné, emotivní a chvílemi až srdceryvné vyprávění o těch nejepičtějších, nejchaotičtějších a nejzaplivanějších letech hudební historie vás dozajista zaujme.

Pistol | Official Trailer | FX

Watch this video on YouTube

Patrně nejznámější punková skupina Sex Pistols zbořila celou řadu hranic a konvencí, ať už svou hudební tvorbou, nebo životním stylem. Je lhostejné, zda jste jejich fanoušky, nebo vás tento žánr kompletně minul – o těchto velikánech byste měli mít alespoň základní povědomí, které vám seriál Pistol jistě doplní.